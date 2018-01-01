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Вийшли за грибами: волиняни заблукали у лісі

Вийшли за грибами: волиняни заблукали у лісі
Неподалік села Мерва Горохівського району загубилися бабуся з онуком.

Про це пише Волинь-нова.

Нагадаємо, подібна ситуація трапилася з жителями села Піски цього ж району.

Цього ж разу гайові стежки завели невідь куди 70-річну жительку села Мерва і її 29-річного онука.

Із нетрів допомогла вибратися внукова кмітливість. Молодий чоловік зателефонував поліцейським.

Інспектори сектора реагування патрульної поліції №4 і №3 Олександр Гаврилюк і Петро Маслічук, поліцейський СРПП №4 Віталій Мартинюк знайшли заблукалих і доставили їх додому.

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Теги: гриби, Волинь, ліс, розшук
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