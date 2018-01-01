Вийшли за грибами: волиняни заблукали у лісі
Сьогодні, 08:23
Неподалік села Мерва Горохівського району загубилися бабуся з онуком.
Про це пише Волинь-нова.
Нагадаємо, подібна ситуація трапилася з жителями села Піски цього ж району.
Цього ж разу гайові стежки завели невідь куди 70-річну жительку села Мерва і її 29-річного онука.
Із нетрів допомогла вибратися внукова кмітливість. Молодий чоловік зателефонував поліцейським.
Інспектори сектора реагування патрульної поліції №4 і №3 Олександр Гаврилюк і Петро Маслічук, поліцейський СРПП №4 Віталій Мартинюк знайшли заблукалих і доставили їх додому.
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Про це пише Волинь-нова.
Нагадаємо, подібна ситуація трапилася з жителями села Піски цього ж району.
Цього ж разу гайові стежки завели невідь куди 70-річну жительку села Мерва і її 29-річного онука.
Із нетрів допомогла вибратися внукова кмітливість. Молодий чоловік зателефонував поліцейським.
Інспектори сектора реагування патрульної поліції №4 і №3 Олександр Гаврилюк і Петро Маслічук, поліцейський СРПП №4 Віталій Мартинюк знайшли заблукалих і доставили їх додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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