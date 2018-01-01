Вийшли за грибами: волиняни заблукали у лісі





Про це пише



Нагадаємо, подібна ситуація трапилася з жителями села Піски цього ж району.



Цього ж разу гайові стежки завели невідь куди 70-річну жительку села Мерва і її 29-річного онука.



Із нетрів допомогла вибратися внукова кмітливість. Молодий чоловік зателефонував поліцейським.



Інспектори сектора реагування патрульної поліції №4 і №3 Олександр Гаврилюк і Петро Маслічук, поліцейський СРПП №4 Віталій Мартинюк знайшли заблукалих і доставили їх додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Мерва Горохівського району загубилися бабуся з онуком.Про це пише Волинь-нова Нагадаємо, подібна ситуація трапилася зЦього ж разу гайові стежки завели невідь куди 70-річну жительку села Мерва і її 29-річного онука.Із нетрів допомогла вибратися внукова кмітливість. Молодий чоловік зателефонував поліцейським.Інспектори сектора реагування патрульної поліції №4 і №3, поліцейський СРПП №4знайшли заблукалих і доставили їх додому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію