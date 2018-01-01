Відсьогодні ціна на газ виросте майже на чверть





Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу", передає



Починаючи з 1 листопада, кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, для підприємств теплокомуненерго - 8361,85 гривні.



Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7482,61 гривні за тисячу кубів газу з урахуванням ПДВ. Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу і ПДВ на ці операції.



Кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні, для підприємств теплокомуненерго - 8361,85 гривні.



Як повідомлялося, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. 27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі. До підвищення ціна газу для населення становила 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.



Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість "блакитного палива" має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні ціна на газ для населення України зростає на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів, згідно рішення переговорів Кабміну з МВФ від 19 жовтня.Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу", передає УНІАН Починаючи з 1 листопада, кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, для підприємств теплокомуненерго - 8361,85 гривні.Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7482,61 гривні за тисячу кубів газу з урахуванням ПДВ. Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу і ПДВ на ці операції.Кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні, для підприємств теплокомуненерго - 8361,85 гривні.Як повідомлялося, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. 27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі. До підвищення ціна газу для населення становила 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість "блакитного палива" має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

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