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Курс валют у Луцьку на 1 листопада

Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.967, а продаж - 28.244.

Євро при купівлі становить - 31.648, при продажу - 32.223.

Курс російського рубля: купівля - 0.390, продаж - 0.438.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.038, продаж - 7.550.

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Теги: курс валют, Луцьк
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