Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.967, а продаж - 28.244.
Євро при купівлі становить - 31.648, при продажу - 32.223.
Курс російського рубля: купівля - 0.390, продаж - 0.438.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.038, продаж - 7.550.
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Євро при купівлі становить - 31.648, при продажу - 32.223.
Курс російського рубля: купівля - 0.390, продаж - 0.438.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.038, продаж - 7.550.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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