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Мегавідкриття у ТРЦ «ПортCity»*

Мегавідкриття у ТРЦ «ПортCity»*
10 листопада у ТРЦ «ПортCity» мегавідкриття!

Такого ще ніде немає в Україні! Ви будете дуже приємно здивовані, адже ця зона буде цікава як для дорослих, так і для дітей. Нереальні враження та пригоди, море емоцій та захоплення. Жодних вікових обмежень!

Чекайте наступних анонсів! Ми любимо радувати та інтригувати гостей ТРЦ «ПортCity»!
Мегавідкриття у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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