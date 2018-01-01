Мегавідкриття у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 09:23
10 листопада у ТРЦ «ПортCity» мегавідкриття!
Такого ще ніде немає в Україні! Ви будете дуже приємно здивовані, адже ця зона буде цікава як для дорослих, так і для дітей. Нереальні враження та пригоди, море емоцій та захоплення. Жодних вікових обмежень!
Чекайте наступних анонсів! Ми любимо радувати та інтригувати гостей ТРЦ «ПортCity»!
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Такого ще ніде немає в Україні! Ви будете дуже приємно здивовані, адже ця зона буде цікава як для дорослих, так і для дітей. Нереальні враження та пригоди, море емоцій та захоплення. Жодних вікових обмежень!
Чекайте наступних анонсів! Ми любимо радувати та інтригувати гостей ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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