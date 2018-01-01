Мегавідкриття у ТРЦ «ПортCity»*

10 листопада у ТРЦ «ПортCity» мегавідкриття!Такого ще ніде немає в Україні! Ви будете дуже приємно здивовані, адже ця зона буде цікава як для дорослих, так і для дітей. Нереальні враження та пригоди, море емоцій та захоплення. Жодних вікових обмежень!Чекайте наступних анонсів! Ми любимо радувати та інтригувати гостей ТРЦ «ПортCity»!