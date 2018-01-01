Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 1 листопала, між селами Березовичі і Житані, - пишуть



Згідно з попередньою інформацією, на дорозі не розминулися Volkswagen Passat та вантажівка DAF.



Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих та причини аварії наразі немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Легковий автомобіль та вантажівка не поділили дорогу на трасі "Луцьк- Володимир-Волинський".Аварія трапилася сьогодні, 1 листопала, між селами Березовичі і Житані, - пишуть Волинські новини Згідно з попередньою інформацією, на дорозі не розминулися Volkswagen Passat та вантажівка DAF.Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих та причини аварії наразі немає.

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