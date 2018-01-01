Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Легковий автомобіль та вантажівка не поділили дорогу на трасі "Луцьк- Володимир-Волинський".
Аварія трапилася сьогодні, 1 листопала, між селами Березовичі і Житані, - пишуть Волинські новини.
Згідно з попередньою інформацією, на дорозі не розминулися Volkswagen Passat та вантажівка DAF.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих та причини аварії наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилася сьогодні, 1 листопала, між селами Березовичі і Житані, - пишуть Волинські новини.
Згідно з попередньою інформацією, на дорозі не розминулися Volkswagen Passat та вантажівка DAF.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих та причини аварії наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Сьогодні, 10:07
Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
Сьогодні, 09:56
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Дмитро Монатік став редактором чоловічого журналу
Сьогодні, 09:30
Мегавідкриття у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 09:23