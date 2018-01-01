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Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО

Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Легковий автомобіль та вантажівка не поділили дорогу на трасі "Луцьк- Володимир-Волинський".

Аварія трапилася сьогодні, 1 листопала, між селами Березовичі і Житані, - пишуть Волинські новини.

Згідно з попередньою інформацією, на дорозі не розминулися Volkswagen Passat та вантажівка DAF.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих та причини аварії наразі немає.
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Володимир
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