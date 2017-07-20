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Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському

Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
47-річний волинянин в місті Володимир-Волинський пропонував патрульному хабар у сумі 3 тисячі гривень.

Так, старший лейтенант поліції Володимир-Волинського відділу поліції під час несення служби по вулиці Устилузькій зупинив автомобіль під керуванням 47-річного жителя селища Локачі, - інформує ГУНП у Волинські області.

Під час перевірки документів поліцейським було встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аби його не притягнули до адміністративної відповідальності правопорушник запропонував поліцейському неправомірну вигоду у сумі 3 тис. грн. Поліцейський на місце викликав слідчо-оперативну групу аби задокументувати факт надання неправомірної вигоди.

За порушення вимог ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення на волинянина складено адмінпротокол. За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі від 2 до 4 років. Триває досудове слідство.


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Теги: хабар, поліцейський
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