вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців

У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Затриманих у луцькому хостелі пакистанців видворили за межі України.

Про це інформує Міграційна Служба Волині у facebook.

Іноземців виявили 10 жовтня у центрі міста. Під час затримання у порушників не виявлено ніяких документів. Іноземці проживали у одному з міських хостелів.

Як з’ясувалося четверо пакистанців напередодні літаком прибули до Російської Федерації, як уболівальники на чемпіонат світу з футболу. Зі слів нелегалів в Україну вони приїхали у пошуках роботи. За рішенням суду іноземних громадян поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

А вчора, 31 жовтня, волинські міграційники видворили даних порушників з території України авіаційним транспортом через ДПМА «Бориспіль» до країни їх громадянської належності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нелегали, Луцьк, хостел
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Сьогодні, 10:07
Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
Сьогодні, 09:56
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
На Волині зростає кількість нелегальних мігрантів На Волині зростає кількість нелегальних мігрантів
12 жовтень, 16:17
У центрі Луцька зловили сомалійських нелегалів У центрі Луцька зловили сомалійських нелегалів
11 жовтень, 15:59
У центрі Луцька зловили пакистанців-нелегалів У центрі Луцька зловили пакистанців-нелегалів
10 жовтень, 16:08
У Луцьку пропонують створити хостел для людей з інвалідністю У Луцьку пропонують створити хостел для людей з інвалідністю
20 липень, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 1
Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
 0
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Сьогодні, 10:07
 0
Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8