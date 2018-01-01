У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Сьогодні, 10:07
Затриманих у луцькому хостелі пакистанців видворили за межі України.
Про це інформує Міграційна Служба Волині у facebook.
Іноземців виявили 10 жовтня у центрі міста. Під час затримання у порушників не виявлено ніяких документів. Іноземці проживали у одному з міських хостелів.
Як з’ясувалося четверо пакистанців напередодні літаком прибули до Російської Федерації, як уболівальники на чемпіонат світу з футболу. Зі слів нелегалів в Україну вони приїхали у пошуках роботи. За рішенням суду іноземних громадян поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
А вчора, 31 жовтня, волинські міграційники видворили даних порушників з території України авіаційним транспортом через ДПМА «Бориспіль» до країни їх громадянської належності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Міграційна Служба Волині у facebook.
Іноземців виявили 10 жовтня у центрі міста. Під час затримання у порушників не виявлено ніяких документів. Іноземці проживали у одному з міських хостелів.
Як з’ясувалося четверо пакистанців напередодні літаком прибули до Російської Федерації, як уболівальники на чемпіонат світу з футболу. Зі слів нелегалів в Україну вони приїхали у пошуках роботи. За рішенням суду іноземних громадян поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
А вчора, 31 жовтня, волинські міграційники видворили даних порушників з території України авіаційним транспортом через ДПМА «Бориспіль» до країни їх громадянської належності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Сьогодні, 10:07
Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
Сьогодні, 09:56
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Сьогодні, 09:43