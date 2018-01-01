У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців

Затриманих у луцькому хостелі пакистанців видворили за межі України.Про це інформує Міграційна Служба Волині у facebook.Іноземців виявили 10 жовтня у центрі міста. Під час затримання у порушників не виявлено ніяких документів. Іноземці проживали у одному з міських хостелів.Як з’ясувалося четверо пакистанців напередодні літаком прибули до Російської Федерації, як уболівальники на чемпіонат світу з футболу. Зі слів нелегалів в Україну вони приїхали у пошуках роботи. За рішенням суду іноземних громадян поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.А вчора, 31 жовтня, волинські міграційники видворили даних порушників з території України авіаційним транспортом через ДПМА «Бориспіль» до країни їх громадянської належності.