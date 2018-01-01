Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО

Василя Омельченка, призера міжнародних змагань ветеранів бойових дій "Ігор Нескорених", зустрічали в інституті танкових військ у Харкові. Переможець привіз дві медалі



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Він курсант вишу та навчається на 5-му курсі та учасник української збірної.



Нагадаємо, волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.



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"В мене просто змагання були в останні два дні. До цього я два тижні ходив і вболівав за своїх товаришів, які були в команді. І вже сильно чекав, щоб свій виступ здійснити, бо в останній день, коли виступ, дуже нервуєшся...Було тяжко, але результат показав той рівень на який готувались", - розповів Василь Омельченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, призера міжнародних змагань ветеранів бойових дій "Ігор Нескорених", зустрічали в інституті танкових військ у Харкові. Переможець привіз дві медаліПро це йдеться в сюжеті UA:Харків. Він курсант вишу та навчається на 5-му курсі та учасник української збірної.Нагадаємо, волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову."В мене просто змагання були в останні два дні. До цього я два тижні ходив і вболівав за своїх товаришів, які були в команді. І вже сильно чекав, щоб свій виступ здійснити, бо в останній день, коли виступ, дуже нервуєшся...Було тяжко, але результат показав той рівень на який готувались", - розповів Василь Омельченко.

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