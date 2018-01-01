вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО

Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Волинянина Василя Омельченка, призера міжнародних змагань ветеранів бойових дій "Ігор Нескорених", зустрічали в інституті танкових військ у Харкові. Переможець привіз дві медалі

Про це йдеться в сюжеті UA:Харків.

Він курсант вишу та навчається на 5-му курсі та учасник української збірної.

Нагадаємо, волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених

"В мене просто змагання були в останні два дні. До цього я два тижні ходив і вболівав за своїх товаришів, які були в команді. І вже сильно чекав, щоб свій виступ здійснити, бо в останній день, коли виступ, дуже нервуєшся...Було тяжко, але результат показав той рівень на який готувались", - розповів Василь Омельченко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігри Нескорених, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Сьогодні, 10:07
Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
Сьогодні, 09:56
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
Волинянин на «Іграх Нескорених» здобув «бронзу» Волинянин на «Іграх Нескорених» здобув «бронзу»
24 жовтень, 15:50
Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич
30 жовтень, 17:55
«Руслан, живи!»: організували флешмоб на підтримку онкохворого волинянина. ВІДЕО «Руслан, живи!»: організували флешмоб на підтримку онкохворого волинянина. ВІДЕО
30 жовтень, 11:37
Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених
30 жовтень, 00:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 1
Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
 0
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
Сьогодні, 10:07
 0
Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8