Як у Харкові зустрічали волинянина, який виборов 2 медалі на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
Волинянина Василя Омельченка, призера міжнародних змагань ветеранів бойових дій "Ігор Нескорених", зустрічали в інституті танкових військ у Харкові. Переможець привіз дві медалі
Про це йдеться в сюжеті UA:Харків.
Він курсант вишу та навчається на 5-му курсі та учасник української збірної.
Нагадаємо, волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.
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"В мене просто змагання були в останні два дні. До цього я два тижні ходив і вболівав за своїх товаришів, які були в команді. І вже сильно чекав, щоб свій виступ здійснити, бо в останній день, коли виступ, дуже нервуєшся...Було тяжко, але результат показав той рівень на який готувались", - розповів Василь Омельченко.
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Про це йдеться в сюжеті UA:Харків.
Він курсант вишу та навчається на 5-му курсі та учасник української збірної.
Нагадаємо, волиняни на «Іграх нескорених-2018» завоювали для української збірної чотири із семи здобутих золотих медалей, дві срібні й одну бронзову.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Урочисто зустріли волинянина, який виборов 2 медалі на Іграх Нескорених
"В мене просто змагання були в останні два дні. До цього я два тижні ходив і вболівав за своїх товаришів, які були в команді. І вже сильно чекав, щоб свій виступ здійснити, бо в останній день, коли виступ, дуже нервуєшся...Було тяжко, але результат показав той рівень на який готувались", - розповів Василь Омельченко.
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