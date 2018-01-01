На Волині чоловік збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:47
У Нововолинську водій Hyundai збив пенсіонерку, рухаючись заднім ходом.
Про це пишуть Волинські Новини.
Аварія трапилася на проспекті Перемоги 31 жовтня, о 10:00 ранку.
Постраждала жителька села Осмиловичі отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в центральну міську лікарню Нововолинська.
Авто помістили на штрафмайданчик. Наразі триває кримінальне провадження за частиною 1 ст 286 ККУ.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Аварія трапилася на проспекті Перемоги 31 жовтня, о 10:00 ранку.
Постраждала жителька села Осмиловичі отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в центральну міську лікарню Нововолинська.
Авто помістили на штрафмайданчик. Наразі триває кримінальне провадження за частиною 1 ст 286 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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