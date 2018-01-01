На Волині чоловік збив пенсіонерку





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Аварія трапилася на проспекті Перемоги 31 жовтня, о 10:00 ранку.



Постраждала жителька села Осмиловичі отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в центральну міську лікарню Нововолинська.



Авто помістили на штрафмайданчик. Наразі триває кримінальне провадження за частиною 1 ст 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську водій Hyundai збив пенсіонерку, рухаючись заднім ходом.Про це пишуть Волинські Новини Аварія трапилася на проспекті Перемоги 31 жовтня, о 10:00 ранку.Постраждала жителька села Осмиловичі отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в центральну міську лікарню Нововолинська.Авто помістили на штрафмайданчик. Наразі триває кримінальне провадження за частиною 1 ст 286 ККУ.

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