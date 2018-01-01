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На Волині чоловік збив пенсіонерку

На Волині чоловік збив пенсіонерку
У Нововолинську водій Hyundai збив пенсіонерку, рухаючись заднім ходом.

Про це пишуть Волинські Новини.

Аварія трапилася на проспекті Перемоги 31 жовтня, о 10:00 ранку.

Постраждала жителька села Осмиловичі отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в центральну міську лікарню Нововолинська.

Авто помістили на штрафмайданчик. Наразі триває кримінальне провадження за частиною 1 ст 286 ККУ.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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