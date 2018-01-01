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«Я розчарований», – ініціатор нового дитячого містечка на Молоді у Луцьку

«Я розчарований», – ініціатор нового дитячого містечка на Молоді у Луцьку
Лучани невдоволені новим дитячим майданчиком, встановленим на проспекті Молоді.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Михайло Шелеп, який і був автором петиції щодо знесення аварійного майданчика і встановлення нового на даному місці.

"Я розчарований! Чиновники з міськради вирішили просто поставити галочку навпроти петиції, замість того щоб з розумом підійти до її виконання. Бо як ще можна пояснити ситуацію коли замість великих ігрових конструкцій, де могли гратися діти різного віку поставили конструкції для дошкільнят?", - йдеться у дописі.

Михайло зазначає, що, на його переконання, старі конструкції треба було демонтувати, адже вони просто розвалювались. Але чому купляючи нові конструкції чиновники не подумали про те якими були попередні і не врахували призначення місця де вони мають стояти.

Адже цей простір на пр. Молоді це не дворовий майданчик, це відкритий простір де свій вільний час проводить значна частина мешканців мікрорайону. Тут гралися діти різного віку: від 2 і до 11 років. Тож конструкції теж треба вибирати з врахуванням цих факторів.

"Тим паче, я публічно звертався до радника в.о.міського голови Ihor Polishchuk із проханням показати макет конструкцій, які хочуть ставити. Однак, в міськраді вирішили зробити все швидко і вчасно (бо ж публічно обіцяли до кінця жовтня), але не сильно заморочуючись (припускаю що закупили на місто велику партію однотипних конструкцій, які і ставлять на всі майданчики). Шкода, бо могли зробити хорошу справу для всіх, натомість на перспективній темі зробили ляп..." - резюмував автор допису.



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Теги: дитмайданчик, Луцьк, Молоді
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