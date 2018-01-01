У селі на Волині в аварії травмувалося двоє людей





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



31 жовтня ввечері на вулиці в селі Здомишель Ратнівського району 21-річний житель району, керуючи мотоциклом «Cigan», ймовірно, не впорався з керуванням і впав.



Внаслідок автопригоди мотоцикліст і 34-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування тривають.



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