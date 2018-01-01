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У селі на Волині в аварії травмувалося двоє людей

У селі на Волині в аварії травмувалося двоє людей
У селі Здомишель Ратнівського району юнак на мотоциклі не впорався з керуванням та впав.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

31 жовтня ввечері на вулиці в селі Здомишель Ратнівського району 21-річний житель району, керуючи мотоциклом «Cigan», ймовірно, не впорався з керуванням і впав.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст і 34-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.

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Теги: ДТП, аварія
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