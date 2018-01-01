Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок
Сьогодні, 11:04
Небайдужі волиняни з Горохова допомогли родині Коляді з села Пілгани, в якої згоріла хата.
Про це у Facebook повідомляє священик Андрій Сидор, настоятель Свято-Вознесенського храму, - пише Район.Горохів.
Нагадаємо, що у селі Пілгани Горохівського району згорів житловий будинок і сім'я просила допомоги.
«Дякую парафіянам Свято-Вознесенського храму м. Горохова за допомогу родині Коляді з с. Пілгани, у яких вогнем була повністю знищена хата. Мама з дітьми яким 4 і 6 років вдячні Вам», – подякував Андрій Сидор волонтерам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомляє священик Андрій Сидор, настоятель Свято-Вознесенського храму, - пише Район.Горохів.
Нагадаємо, що у селі Пілгани Горохівського району згорів житловий будинок і сім'я просила допомоги.
«Дякую парафіянам Свято-Вознесенського храму м. Горохова за допомогу родині Коляді з с. Пілгани, у яких вогнем була повністю знищена хата. Мама з дітьми яким 4 і 6 років вдячні Вам», – подякував Андрій Сидор волонтерам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали старовинні фото ковельського вокзалу
Сьогодні, 11:20
Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок
Сьогодні, 11:04
На Волині чоловік збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:47