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Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок

Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок
Небайдужі волиняни з Горохова допомогли родині Коляді з села Пілгани, в якої згоріла хата.

Про це у Facebook повідомляє священик Андрій Сидор, настоятель Свято-Вознесенського храму, - пише Район.Горохів.

Нагадаємо, що у селі Пілгани Горохівського району згорів житловий будинок і сім'я просила допомоги.

«Дякую парафіянам Свято-Вознесенського храму м. Горохова за допомогу родині Коляді з с. Пілгани, у яких вогнем була повністю знищена хата. Мама з дітьми яким 4 і 6 років вдячні Вам», – подякував Андрій Сидор волонтерам.

Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок
Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок
Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок

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Теги: допомога, пожежа
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