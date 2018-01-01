Волиняни допомогли родині, у якої згорів будинок

Коляді з села Пілгани, в якої згоріла хата.



Про це у Facebook повідомляє священик Андрій Сидор, настоятель Свято-Вознесенського храму, - пише



Нагадаємо, що у селі Пілгани Горохівського району



«Дякую парафіянам Свято-Вознесенського храму м. Горохова за допомогу родині Коляді з с. Пілгани, у яких вогнем була повністю знищена хата. Мама з дітьми яким 4 і 6 років вдячні Вам», – подякував Андрій Сидор волонтерам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі волиняни з Горохова допомогли родиніз села Пілгани, в якої згоріла хата.Про це у Facebook повідомляє священик, настоятель Свято-Вознесенського храму, - пише Район.Горохів Нагадаємо, що у селі Пілгани Горохівського району згорів житловий будинок і сім'я просила допомоги.«Дякую парафіянам Свято-Вознесенського храму м. Горохова за допомогу родині Коляді з с. Пілгани, у яких вогнем була повністю знищена хата. Мама з дітьми яким 4 і 6 років вдячні Вам», – подякував Андрій Сидор волонтерам.

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