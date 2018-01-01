Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:22
У мережі з'явилися осінні знімки волинського лісу.
Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Пройтись лісовими стежками...Таким був останній день жовтня 2018 року... Мавки вже й спати повкладались..." - йдеться у дописі.
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
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Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Пройтись лісовими стежками...Таким був останній день жовтня 2018 року... Мавки вже й спати повкладались..." - йдеться у дописі.
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
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