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Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО

Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
У мережі з'явилися осінні знімки волинського лісу.

Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.

"Пройтись лісовими стежками...Таким був останній день жовтня 2018 року... Мавки вже й спати повкладались..." - йдеться у дописі.

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Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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