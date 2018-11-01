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Показали старовинні фото ковельського вокзалу

Показали старовинні фото ковельського вокзалу
Опублікували ретрофото вокзалу у Ковелі.

Про це пише ВолиньUa.

«Вигляд вокзалу був доволі симпатичним, з чудовою багатою архітектурою», – пише видання.
Показали старовинні фото ковельського вокзалу
Показали старовинні фото ковельського вокзалу
Показали старовинні фото ковельського вокзалу
Показали старовинні фото ковельського вокзалу
Показали старовинні фото ковельського вокзалу

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Теги: Ковель, вокзал, ретрофото
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