Показали старовинні фото ковельського вокзалу





Про це пише



«Вигляд вокзалу був доволі симпатичним, з чудовою багатою архітектурою», – пише видання.



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