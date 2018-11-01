Показали старовинні фото ковельського вокзалу
Сьогодні, 11:20
Опублікували ретрофото вокзалу у Ковелі.
Про це пише ВолиньUa.
«Вигляд вокзалу був доволі симпатичним, з чудовою багатою архітектурою», – пише видання.
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Про це пише ВолиньUa.
«Вигляд вокзалу був доволі симпатичним, з чудовою багатою архітектурою», – пише видання.
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