У Бердянську біля ломбарду – стрілянина
Сьогодні, 11:24
Біля ломбарду у місті Бердянськ Запорізької області сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь у бік місцевих жителів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"31 жовтня о 21:12 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля ломбарду по пр. Праці у місті Бердянськ стрілянина", – йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, між громадянином 1981 року народження та двома чоловіками 1975 та 1987 років народження виник конфлікт та переріс у бійку. Після чого перший зробив декілька пострілів у бік місцевих жителів. Завдяки допомозі небайдужих громадян правопорушника затримали.
На місці події вилучили пістолет. Його походження наразі встановлюється. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини. Наразі їх стан стабільно тяжкий.
"Відкрито кримінальне поранення за ознаками ч. 2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", – зазначили в поліції.
За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік напав на валютників. Повідомляється, що, за словами очевидців, він намагався обміняти фальшиві купюри, але це йому не вдалося, і він відкрив стрілянину.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"31 жовтня о 21:12 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля ломбарду по пр. Праці у місті Бердянськ стрілянина", – йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, між громадянином 1981 року народження та двома чоловіками 1975 та 1987 років народження виник конфлікт та переріс у бійку. Після чого перший зробив декілька пострілів у бік місцевих жителів. Завдяки допомозі небайдужих громадян правопорушника затримали.
На місці події вилучили пістолет. Його походження наразі встановлюється. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини. Наразі їх стан стабільно тяжкий.
"Відкрито кримінальне поранення за ознаками ч. 2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", – зазначили в поліції.
За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік напав на валютників. Повідомляється, що, за словами очевидців, він намагався обміняти фальшиві купюри, але це йому не вдалося, і він відкрив стрілянину.
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