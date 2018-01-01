У Бердянську біля ломбарду – стрілянина





Про це повідомляє



"31 жовтня о 21:12 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля ломбарду по пр. Праці у місті Бердянськ стрілянина", – йдеться в повідомленні.



Як було встановлено, між громадянином 1981 року народження та двома чоловіками 1975 та 1987 років народження виник конфлікт та переріс у бійку. Після чого перший зробив декілька пострілів у бік місцевих жителів. Завдяки допомозі небайдужих громадян правопорушника затримали.



На місці події вилучили пістолет. Його походження наразі встановлюється. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини. Наразі їх стан стабільно тяжкий.



"Відкрито кримінальне поранення за ознаками ч. 2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", – зазначили в поліції.



За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік напав на валютників. Повідомляється, що, за словами очевидців, він намагався обміняти фальшиві купюри, але це йому не вдалося, і він відкрив стрілянину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля ломбарду у місті Бердянськ Запорізької області сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь у бік місцевих жителів.Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції."31 жовтня о 21:12 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля ломбарду по пр. Праці у місті Бердянськ стрілянина", – йдеться в повідомленні.Як було встановлено, між громадянином 1981 року народження та двома чоловіками 1975 та 1987 років народження виник конфлікт та переріс у бійку. Після чого перший зробив декілька пострілів у бік місцевих жителів. Завдяки допомозі небайдужих громадян правопорушника затримали.На місці події вилучили пістолет. Його походження наразі встановлюється. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини. Наразі їх стан стабільно тяжкий."Відкрито кримінальне поранення за ознаками ч. 2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", – зазначили в поліції.За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік напав на валютників. Повідомляється, що, за словами очевидців, він намагався обміняти фальшиві купюри, але це йому не вдалося, і він відкрив стрілянину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію