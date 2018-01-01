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У Бердянську біля ломбарду – стрілянина

У Бердянську біля ломбарду – стрілянина
Біля ломбарду у місті Бердянськ Запорізької області сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь у бік місцевих жителів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

"31 жовтня о 21:12 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля ломбарду по пр. Праці у місті Бердянськ стрілянина", – йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, між громадянином 1981 року народження та двома чоловіками 1975 та 1987 років народження виник конфлікт та переріс у бійку. Після чого перший зробив декілька пострілів у бік місцевих жителів. Завдяки допомозі небайдужих громадян правопорушника затримали.

На місці події вилучили пістолет. Його походження наразі встановлюється. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини. Наразі їх стан стабільно тяжкий.

"Відкрито кримінальне поранення за ознаками ч. 2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", – зазначили в поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік напав на валютників. Повідомляється, що, за словами очевидців, він намагався обміняти фальшиві купюри, але це йому не вдалося, і він відкрив стрілянину.

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Теги: Бердянськ, стрілянина
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