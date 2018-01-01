Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 11:30
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у вересні становила 7573 грн. (в Україні – 9042 грн.).
Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
А це в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 24,1% більше, ніж у вересні 2017р.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.
Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9407 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8426 грн, у будівельних організаціях – 7822 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6676 грн, освітніх закладах – 6661 грн, установах охорони здоров’я – 5099 грн.
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Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
А це в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 24,1% більше, ніж у вересні 2017р.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.
Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9407 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8426 грн, у будівельних організаціях – 7822 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6676 грн, освітніх закладах – 6661 грн, установах охорони здоров’я – 5099 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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