Кому на Волині платять найбільше

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у вересні становила 7573 грн. (в Україні – 9042 грн.).Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.А це в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 24,1% більше, ніж у вересні 2017р.За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9407 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8426 грн, у будівельних організаціях – 7822 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6676 грн, освітніх закладах – 6661 грн, установах охорони здоров’я – 5099 грн.