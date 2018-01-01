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Кому на Волині платять найбільше

Кому на Волині платять найбільше
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у вересні становила 7573 грн. (в Україні – 9042 грн.).

Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.

А це в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 24,1% більше, ніж у вересні 2017р.

За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.

Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9407 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8426 грн, у будівельних організаціях – 7822 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6676 грн, освітніх закладах – 6661 грн, установах охорони здоров’я – 5099 грн.

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Теги: зарплата, гроші, робота
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