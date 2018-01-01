Стало відомо, за скільки і коли продаватимуть колишню книгарню «Планета»





Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит



Проведено експертну оцінку цього нежитлового приміщення, загальна площа якого становить 89,4 кв. м. Відповідно до експертного висновку, вартість нерухомості становить 2 мільйони 624,2 тисячі.



Аукціон буде електронний. Книгарня знаходилася на проспекті Волі, 8. Майно належить місту, а ось саме підприємство – обласного підпорядкування.



29 серпня 2018 року міська рада ухвалила рішення «Про приватизацію нежитлового приміщення загальною площею 89,4 кв. м на проспекті Волі, 8 шляхом продажу на аукціоні без умов».



Книгарня перестала працювати ще у листопаді минулого року. Її приєднали до книгарні, що поруч – «Освіти».



Нежитлове приміщення загальною площею 89,4 кв.м розташоване на 1 поверсі в 4-поверховому житловому будинку з офісними та торгівельними приміщеннями, 1959 року побудови.



Стартова ціна об’єкта з ПДВ відповідно до оголошення про аукціон становить 3 мільйони 149,040 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аукціон щодо продажу приміщення, де знаходилася книгарня «Планета» запланований на 22 листопада.Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит «Конкурента» Проведено експертну оцінку цього нежитлового приміщення, загальна площа якого становить 89,4 кв. м. Відповідно до експертного висновку, вартість нерухомості становить 2 мільйони 624,2 тисячі.Аукціон буде електронний. Книгарня знаходилася на проспекті Волі, 8. Майно належить місту, а ось саме підприємство – обласного підпорядкування.29 серпня 2018 року міська рада ухвалила рішення «Про приватизацію нежитлового приміщення загальною площею 89,4 кв. м на проспекті Волі, 8 шляхом продажу на аукціоні без умов».Книгарня перестала працювати ще у листопаді минулого року. Її приєднали до книгарні, що поруч – «Освіти».Нежитлове приміщення загальною площею 89,4 кв.м розташоване на 1 поверсі в 4-поверховому житловому будинку з офісними та торгівельними приміщеннями, 1959 року побудови.Стартова ціна об’єкта з ПДВ відповідно до оголошення про аукціон становить 3 мільйони 149,040 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію