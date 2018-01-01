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Стало відомо, за скільки і коли продаватимуть колишню книгарню «Планета»

Стало відомо, за скільки і коли продаватимуть колишню книгарню «Планета»
Аукціон щодо продажу приміщення, де знаходилася книгарня «Планета» запланований на 22 листопада.

Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит «Конкурента».

Проведено експертну оцінку цього нежитлового приміщення, загальна площа якого становить 89,4 кв. м. Відповідно до експертного висновку, вартість нерухомості становить 2 мільйони 624,2 тисячі.

Аукціон буде електронний. Книгарня знаходилася на проспекті Волі, 8. Майно належить місту, а ось саме підприємство – обласного підпорядкування.

29 серпня 2018 року міська рада ухвалила рішення «Про приватизацію нежитлового приміщення загальною площею 89,4 кв. м на проспекті Волі, 8 шляхом продажу на аукціоні без умов».

Книгарня перестала працювати ще у листопаді минулого року. Її приєднали до книгарні, що поруч – «Освіти».

Нежитлове приміщення загальною площею 89,4 кв.м розташоване на 1 поверсі в 4-поверховому житловому будинку з офісними та торгівельними приміщеннями, 1959 року побудови.

Стартова ціна об’єкта з ПДВ відповідно до оголошення про аукціон становить 3 мільйони 149,040 гривень.


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Теги: Освіта, книгарня, Луцьк
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