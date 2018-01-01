У Луцьку скаржаться на темряву біля меморіалу. ФОТО
Сьогодні, 12:06
У Луцьку на вулиці Нестора Бурчака поблизу меморіалу просять освітити пішохідну доріжку.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала Юлія Романюк.
"Вулицю Н. Бурчака та Меморіал Слави віднедавна з'єднує чудова пішохідна доріжка. Проте є одне але. В темну пору дня тут дуже страшно йти, тому що вона зовсім не освітлюється. Ліхтарі на Меморіалі дуже часто не працюють або неввімкнуті. Цим шляхом ходить багато дітей, які йдуть на заняття до Палацу учнівської молоді. Прохання підсвітити дану доріжку!" - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написала Юлія Романюк.
"Вулицю Н. Бурчака та Меморіал Слави віднедавна з'єднує чудова пішохідна доріжка. Проте є одне але. В темну пору дня тут дуже страшно йти, тому що вона зовсім не освітлюється. Ліхтарі на Меморіалі дуже часто не працюють або неввімкнуті. Цим шляхом ходить багато дітей, які йдуть на заняття до Палацу учнівської молоді. Прохання підсвітити дану доріжку!" - йдеться у повідомленні.
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