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На кордоні з Білоруссю затримали контрабандиста на Audi

На кордоні з Білоруссю затримали контрабандиста на Audi
Прикордонники Луцького загону завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Піща».

Так, у легковику Audi в багажному відділенні та на пасажирському сидінні автівки, охоронці кордону виявили 1000 пачок сигарет, - інформує Держприкордонслужба України.

Ще 270 пачок курива прикордонники Луцького загону виявили в запасному колесі легковика Volkswagen, який прибув в країну через пункт пропуску «Доманове».

В усіх випадках сигарети, передали працівникам ДФС, водіїв притягнули до відповідальності.

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Теги: прикордонники, сигарети
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