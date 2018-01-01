На кордоні з Польщею затримали чоловіка на Audi, який перевозив контрабанду





Так, у легковику Audi в багажному відділенні та на пасажирському сидінні автівки, охоронці кордону виявили 1000 пачок сигарет, - інформує Держприкордонслужба України.



Ще 270 пачок курива прикордонники Луцького загону виявили в запасному колесі легковика Volkswagen, який прибув в країну через пункт пропуску «Доманове».



В усіх випадках сигарети, передали працівникам ДФС, водіїв притягнули до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Піща».Так, у легковику Audi в багажному відділенні та на пасажирському сидінні автівки, охоронці кордону виявили 1000 пачок сигарет, - інформує Держприкордонслужба України.Ще 270 пачок курива прикордонники Луцького загону виявили в запасному колесі легковика Volkswagen, який прибув в країну через пункт пропуску «Доманове».В усіх випадках сигарети, передали працівникам ДФС, водіїв притягнули до відповідальності.

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