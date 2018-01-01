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У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулося три автомобілі.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

ДТП трапилася у четвер, 1 листопада, близько 11:30.

За словами свідків, один із автомобілів виїжджав із повороту і не розминувся з двома легковиками.

Внаслідок зіткнення три автомобілі: Skoda Octavia, Opel та Mercedes із фішкою таксі зазнали механічних ушкоджень.

Водії очікують на патрульну поліцію.

За попередньою інформацією ніхто не постраждав.
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Рівненська
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