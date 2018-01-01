У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:14
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулося три автомобілі.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
ДТП трапилася у четвер, 1 листопада, близько 11:30.
За словами свідків, один із автомобілів виїжджав із повороту і не розминувся з двома легковиками.
Внаслідок зіткнення три автомобілі: Skoda Octavia, Opel та Mercedes із фішкою таксі зазнали механічних ушкоджень.
Водії очікують на патрульну поліцію.
За попередньою інформацією ніхто не постраждав.
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Про це пише інтернет-видання Волинь24.
ДТП трапилася у четвер, 1 листопада, близько 11:30.
За словами свідків, один із автомобілів виїжджав із повороту і не розминувся з двома легковиками.
Внаслідок зіткнення три автомобілі: Skoda Octavia, Opel та Mercedes із фішкою таксі зазнали механічних ушкоджень.
Водії очікують на патрульну поліцію.
За попередньою інформацією ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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