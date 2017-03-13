На Волині затримали озброєних перевертнів в погонах з Черкащини. ФОТО
Сьогодні, 12:07
На Волині затримано розбійників із Черкащини, які вдавали з себе працівників поліції.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Волинські правоохоронці в момент вчинення розбійного нападу на автомобіль потерпілих, затримали двох мешканців Черкаської області, які планували заволодіти коштами в сумі 20 тис. доларів США.
Зауважимо, що про підготовку злочину правоохоронці дізналися завчасно, що дало можливість затримати озброєних зловмисників, які використовували формений одяг працівників поліції, "на гарячому".
Нині нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, та самовільного присвоєння владних повноважень з використанням форменого одягу працівника поліції (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 353 КК України) і обрання їм запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні прес-служби.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Волинські правоохоронці в момент вчинення розбійного нападу на автомобіль потерпілих, затримали двох мешканців Черкаської області, які планували заволодіти коштами в сумі 20 тис. доларів США.
Зауважимо, що про підготовку злочину правоохоронці дізналися завчасно, що дало можливість затримати озброєних зловмисників, які використовували формений одяг працівників поліції, "на гарячому".
Нині нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, та самовільного присвоєння владних повноважень з використанням форменого одягу працівника поліції (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 353 КК України) і обрання їм запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні прес-служби.
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