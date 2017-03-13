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На Волині затримали озброєних перевертнів в погонах з Черкащини. ФОТО

На Волині затримали озброєних перевертнів в погонах з Черкащини. ФОТО
На Волині затримано розбійників із Черкащини, які вдавали з себе працівників поліції.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Волинські правоохоронці в момент вчинення розбійного нападу на автомобіль потерпілих, затримали двох мешканців Черкаської області, які планували заволодіти коштами в сумі 20 тис. доларів США.

Зауважимо, що про підготовку злочину правоохоронці дізналися завчасно, що дало можливість затримати озброєних зловмисників, які використовували формений одяг працівників поліції, "на гарячому".

Нині нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, та самовільного присвоєння владних повноважень з використанням форменого одягу працівника поліції (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 353 КК України) і обрання їм запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні прес-служби.

На Волині затримали озброєних перевертнів в погонах з Черкащини. ФОТО
На Волині затримали озброєних перевертнів в погонах з Черкащини. ФОТО
На Волині затримали озброєних перевертнів в погонах з Черкащини. ФОТО

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Теги: кримінал, зброя
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