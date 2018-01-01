У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО





Люди зібралися 1 листопада, - повідомили у селищній раді Іванич.



"Силами працівників селищної ради, технічних працівників НВК «ЗОШ I-III ст. №1-гімназія», КУ «Іваничівська ЗОШ I-III ст. №2 імені Юрія Лелюкова», працівників ТОВ «Аванті-Девелопмент» було організовано та проведенно прибирання території центрального парку смт Іваничі.

Селищна рада закликає всіх жителів селища долучитися до прибирання своїх прилеглих територій. Дбаймо разом про наше селище!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку селища Іваничі провели осінню толоку.Люди зібралися 1 листопада, - повідомили у селищній раді Іванич."Силами працівників селищної ради, технічних працівників НВК «ЗОШ I-III ст. №1-гімназія», КУ «Іваничівська ЗОШ I-III ст. №2 імені Юрія Лелюкова», працівників ТОВ «Аванті-Девелопмент» було організовано та проведенно прибирання території центрального парку смт Іваничі.Селищна рада закликає всіх жителів селища долучитися до прибирання своїх прилеглих територій. Дбаймо разом про наше селище!" - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію