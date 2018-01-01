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У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО

У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У центральному парку селища Іваничі провели осінню толоку.

Люди зібралися 1 листопада, - повідомили у селищній раді Іванич.

"Силами працівників селищної ради, технічних працівників НВК «ЗОШ I-III ст. №1-гімназія», КУ «Іваничівська ЗОШ I-III ст. №2 імені Юрія Лелюкова», працівників ТОВ «Аванті-Девелопмент» було організовано та проведенно прибирання території центрального парку смт Іваничі.
Селищна рада закликає всіх жителів селища долучитися до прибирання своїх прилеглих територій. Дбаймо разом про наше селище!" - йдеться у повідомленні.

У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО
У волинському селищі влаштували осінню толоку. ФОТО

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Теги: Іваничі, прибирання, толока
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