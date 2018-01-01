MONATIK випустив проникливий кліп «Зашивает душу». ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Сам співак, який родом з Луцька, зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні, життєві ситуації.
MONATIK випустив кліп на сингл "Зашивает душу", який увійде в його третій альбом, - пише Уніан.
Це восьма за рахунком спільна відео-робота мультиартиста і режисера Тані Муіньо. Це таке собі інтимне одкровення без спецефектів. Сам співак зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні, життєві ситуації.
Зйомки відео проходили в Італії (Венеції та на озері Комо). На цих локаціях знімався фільм про Джеймса Бонда, кліп "All of me" - John Legend, а також епізоди космічної саги "Зоряні війни".
Для однієї зі сцен героям навіть довелося піти на ризик і на прохання режисера стрибнути в Венеціанський канал.
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MONATIK випустив кліп на сингл "Зашивает душу", який увійде в його третій альбом, - пише Уніан.
Це восьма за рахунком спільна відео-робота мультиартиста і режисера Тані Муіньо. Це таке собі інтимне одкровення без спецефектів. Сам співак зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні, життєві ситуації.
Зйомки відео проходили в Італії (Венеції та на озері Комо). На цих локаціях знімався фільм про Джеймса Бонда, кліп "All of me" - John Legend, а також епізоди космічної саги "Зоряні війни".
Для однієї зі сцен героям навіть довелося піти на ризик і на прохання режисера стрибнути в Венеціанський канал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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