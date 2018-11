MONATIK випустив проникливий кліп «Зашивает душу». ВІДЕО

Сам співак, який родом з Луцька, зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні, життєві ситуації.MONATIK випустив кліп на сингл "Зашивает душу", який увійде в його третій альбом, - пише Уніан Це восьма за рахунком спільна відео-робота мультиартиста і режисера Тані Муіньо. Це таке собі інтимне одкровення без спецефектів. Сам співак зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні, життєві ситуації.Зйомки відео проходили в Італії (Венеції та на озері Комо). На цих локаціях знімався фільм про Джеймса Бонда, кліп "All of me" - John Legend, а також епізоди космічної саги "Зоряні війни".Для однієї зі сцен героям навіть довелося піти на ризик і на прохання режисера стрибнути в Венеціанський канал.