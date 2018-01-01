Росія ввела санкції проти трьох волинських нардепів





Уряд РФ ввів у дію обмежувальні економічні заходи стосовно фізичних та юридичних осіб України, - пише



Відповідну постанову від 1 листопада бопублікували на сайті російського уряду.



Санкції торкнулися 68 українських компаній та 322 громадян. Опублікований урядовий указ містить повний санкційний список. Cеред фізичних і юридичних осіб, на яких поширюватимуться санкції, - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади й великих українських компаній, юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України.



Серед них є народні обранці з Волині: Ігор Лапін, Ігор Гузь та Степан Івахів.



При цьому, йдеться в повідомленні, уряд РФ залишає за собою право відміни введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених щодо російських громадян і юридичних осіб.



22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації». Рішення ухвалено у відповідь «на недружні й такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов'язані із застосуванням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів Російської Федерації».



Уряду РФ належало визначити переліки фізичних і юридичних осіб, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи; визначити спеціальні економічні заходи, які застосовуються до фізичних і юридичних осіб; забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення інших заходів, необхідних для реалізації указу.

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