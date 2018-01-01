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Для мене це не холодно і не жарко, – Лапін про санкції проти нього від Росії

Для мене це не холодно і не жарко, – Лапін про санкції проти нього від Росії
Прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній. До санкційного списку потрапив і народний депутат Ігор Лапін, який обирався лучанами до Верховної Ради.

Ігор Лапін опинившись у списку антиукраїнських санкцій заявив, що йому байдуже на санкції Кремля.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.TV

Як інформує російська агенція ТАСС, спеціальні економічні санкції проти України передбачають блокування (замороження) безготівкових коштів, замороження електронних цінних паперів та власності на території Росії, заборону на переведення коштів за межі Росії тощо.

"Для мене це не холодно не жарко від того всього", - заявив нардеп.

За словами Лапіна, проти нього у Росії відкрито кримінальні справи за статтями "Геноцид народу" та "Масові розстріли".

"Тому в принципі для мене поїздка в одну сторону може закінчитись швидко. І звичайно я туди ніколи не поїду. Ну поки Путін не здохне", - сказав він.

За його словами, внесення його до санкційного списку означає, що він все правильно робить і на правильному шляху.


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Теги: Ігор Лапін, санкції, Росія
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Коментарі 1
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На Колимi доволi прохолодно, Лапа. Скоро взнаеш
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