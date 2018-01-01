У Луцькому зоопарку бракує місця для нових тварин

Директор Луцького зоопаркунещодавно побувала у п'яти зоопарках Польщі: Замості, Кракові, Вроцлаві, Варшаві та Лодзі. І розповіла, що колеги пропонували їй віддати деяких тварин, однак через занадто малу площу Луцький зоопарк не може прийняти нових підопічних.Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook."Вони були вражені світлинами наших підопічних та озеленення. Усі запропонували прийняти у дарунок (!!!) тих тварин, яких вони мають у надлишку, а Луцьк тільки мріє про поповнення ними своєї колекції. Та, на жаль, наразі від більшості пропозицій відмовилися. І причина, на жаль, банальна – не маємо вільних площ, на яких могли б звести для нових мешканців якісні вольєри. Тож найперше мусимо спрямувати свої зусилля у напрямок розширення території (адже маємо лише 4 га, коли той же Замость – це понад 13 гектарів, а Варшава – усі 40!).", - йдеться у дописі.Також вона додала: "...до літа сподіваємося дещо із побаченого у Польщі вже представити нашим відвідувачам у Луцьку. Про одну мрію зі сподіванням на те, що знайдеться спонсор, який у цьому допоможе, розповімо".