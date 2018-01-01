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У Києві затримали педофіла, який застосував електрошокер до дитини

У Києві затримали педофіла, який застосував електрошокер до дитини
У Києві поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. На упіймання злочинця у правоохоронців пішло майже півроку.

Напад на дитину трапився ще в березні 2018 року, повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції у Києві. На вул. Оноре де Бальзака чоловік застосував до дитини електрошокер і зґвалтував, - пише Обозреватель.

"Фоторобот, складений за інформацією від потерпілої дівчинки, дільничні розмістили в громадських місцях. Оперативники ретельно перевіряли повідомлення громадян, які зверталися щодо схожих за описом", — розповів подробиці розслідування начальник Деснянської поліції Олександр Косовський.

Встановити особу підозрюваного вдалося за допомогою ДНК-профілю. Ним виявився 47-річний киянин, раніше судимий за вбивство

"Три місяці тому його затримали за підготовку до скоєння вбивства, а зараз він перебуває у слідчому ізоляторі в іншому регіоні України. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі", — пояснив Косовський.

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Теги: Київ, педофіл
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