У Києві затримали педофіла, який застосував електрошокер до дитини
Сьогодні, 14:19
У Києві поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. На упіймання злочинця у правоохоронців пішло майже півроку.
Напад на дитину трапився ще в березні 2018 року, повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції у Києві. На вул. Оноре де Бальзака чоловік застосував до дитини електрошокер і зґвалтував, - пише Обозреватель.
"Фоторобот, складений за інформацією від потерпілої дівчинки, дільничні розмістили в громадських місцях. Оперативники ретельно перевіряли повідомлення громадян, які зверталися щодо схожих за описом", — розповів подробиці розслідування начальник Деснянської поліції Олександр Косовський.
Встановити особу підозрюваного вдалося за допомогою ДНК-профілю. Ним виявився 47-річний киянин, раніше судимий за вбивство
"Три місяці тому його затримали за підготовку до скоєння вбивства, а зараз він перебуває у слідчому ізоляторі в іншому регіоні України. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі", — пояснив Косовський.
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Напад на дитину трапився ще в березні 2018 року, повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції у Києві. На вул. Оноре де Бальзака чоловік застосував до дитини електрошокер і зґвалтував, - пише Обозреватель.
"Фоторобот, складений за інформацією від потерпілої дівчинки, дільничні розмістили в громадських місцях. Оперативники ретельно перевіряли повідомлення громадян, які зверталися щодо схожих за описом", — розповів подробиці розслідування начальник Деснянської поліції Олександр Косовський.
Встановити особу підозрюваного вдалося за допомогою ДНК-профілю. Ним виявився 47-річний киянин, раніше судимий за вбивство
"Три місяці тому його затримали за підготовку до скоєння вбивства, а зараз він перебуває у слідчому ізоляторі в іншому регіоні України. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі", — пояснив Косовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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