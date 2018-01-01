«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня

Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «



Отож, згідно зі статистикою жовтня, найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини". Конкурує з ними і інтернет-видання "Волинь24".



Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".



Так, у жовтні сайт читали 1 107 169 людей.







Тоді як "Волинські новини" читали на 228 892 людини менше - 878 277 людей.







Щодо інтернет-видання "Волинь24", то його у жовтні читали 808 027 людей, тож воно наздоганяє "Волинські новини" у рейтингу.







Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у жовтні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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