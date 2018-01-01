У село поблизу Луцька привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 19:33
У селі Струмівка Луцького районного 16–19 листопада перебуватиме копія чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця».
Про це йдеться на сторінці сайту Волинської єпархії УПЦ КП.
"Зустріч святині 16 листопада о 18-й год. Щодня, поки ікона перебуватиме в церкві, служитимуть відправи. Розклад цих богослужінь – на парафіяльному сайті Cerkva-strumivka.org.", - йдеться у повідомлені.
Оригінал святині знаходиться в Греції, на горі Афон, але шанується далеко за її межами. Його написано в ХVІІ ст. Її передав своїм учням відомий старець Йосиф Ісихаст. Збереглася його розповідь про цей образ.
У Струмівці перебуватиме точна копія ікони, написана на Афоні. Святиню передали зі Львова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці сайту Волинської єпархії УПЦ КП.
"Зустріч святині 16 листопада о 18-й год. Щодня, поки ікона перебуватиме в церкві, служитимуть відправи. Розклад цих богослужінь – на парафіяльному сайті Cerkva-strumivka.org.", - йдеться у повідомлені.
Оригінал святині знаходиться в Греції, на горі Афон, але шанується далеко за її межами. Його написано в ХVІІ ст. Її передав своїм учням відомий старець Йосиф Ісихаст. Збереглася його розповідь про цей образ.
У Струмівці перебуватиме точна копія ікони, написана на Афоні. Святиню передали зі Львова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку квіткар вкрав плити з «алеї троянд». ФОТО
Сьогодні, 19:39
У село поблизу Луцька привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 19:33
Розповіли, скільки зброї добровільно здали волиняни у жовтні
Сьогодні, 19:14
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 листопада
Сьогодні, 19:00