У село поблизу Луцька привезуть чудотворну ікону

У селі Струмівка Луцького районного 16–19 листопада перебуватиме копія чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця».Про це йдеться на сторінці сайту Волинської єпархії УПЦ КП."Зустріч святині 16 листопада о 18-й год. Щодня, поки ікона перебуватиме в церкві, служитимуть відправи. Розклад цих богослужінь – на парафіяльному сайті Cerkva-strumivka.org.", - йдеться у повідомлені.Оригінал святині знаходиться в Греції, на горі Афон, але шанується далеко за її межами. Його написано в ХVІІ ст. Її передав своїм учням відомий старець Йосиф Ісихаст. Збереглася його розповідь про цей образ.У Струмівці перебуватиме точна копія ікони, написана на Афоні. Святиню передали зі Львова.