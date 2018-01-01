вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У село поблизу Луцька привезуть чудотворну ікону

У село поблизу Луцька привезуть чудотворну ікону
У селі Струмівка Луцького районного 16–19 листопада перебуватиме копія чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця».

Про це йдеться на сторінці сайту Волинської єпархії УПЦ КП.

"Зустріч святині 16 листопада о 18-й год. Щодня, поки ікона перебуватиме в церкві, служитимуть відправи. Розклад цих богослужінь – на парафіяльному сайті Cerkva-strumivka.org.", - йдеться у повідомлені.

Оригінал святині знаходиться в Греції, на горі Афон, але шанується далеко за її межами. Його написано в ХVІІ ст. Її передав своїм учням відомий старець Йосиф Ісихаст. Збереглася його розповідь про цей образ.

У Струмівці перебуватиме точна копія ікони, написана на Афоні. Святиню передали зі Львова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ікона, Струмівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оковита з того світу: у Луцьку торгували спиртним у магазині траурних вінків. ФОТО
Сьогодні, 19:43
У Луцьку квіткар вкрав плити з «алеї троянд». ФОТО
Сьогодні, 19:39
У село поблизу Луцька привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 19:33
Розповіли, скільки зброї добровільно здали волиняни у жовтні
Сьогодні, 19:14
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину
Сьогодні, 18:42
Луцькому храму подарували ікони з Афону. ФОТО Луцькому храму подарували ікони з Афону. ФОТО
30 жовтень, 16:39
Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї* Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*
13 жовтень, 12:28
Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
02 жовтень, 23:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 2
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 листопада
Сьогодні, 19:48
 0
Оковита з того світу: у Луцьку торгували спиртним у магазині траурних вінків. ФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
У Луцьку квіткар вкрав плити з «алеї троянд». ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
У село поблизу Луцька привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 19:33
 0
Медіа
відео
1/8