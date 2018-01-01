Куди піти на вихідні у Луцьку: 2-4 листопада
Сьогодні, 11:00
Холод і дощі примушують не виходити з дому? Схоже, таки настала пора теплих пледів, ароматного чаю, глінтвейну та посиденьок перед телевізором…
Хоча у місті на перший вікенд листопада підготували чимало подій, тож можна спробувати десь розвіятися.
Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 2 листопада
Подія: «Міс принцеса України 2018»
Тип заходу: конкурс краси
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: Конкурс краси "Міс принцеса України 2018" - відбудеться цьогоріч 2 листопада у Луцьку. 2 листопада о 19:00 у Волинському драмтеатрі відбудеться дев'ятий національний конкурс краси "Міс принцеса України 2018".
Змагатимуться більше 20-ти учасниць з різних міст України: Харкова, Львова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Івано-Франківська, Луцька та інших. На глядачів чекає справжнє свято – неперевершені виходи вродливих дівчат у футболках, у коктейльних сукнях, гарячий вихід у купальниках, у вечірніх та весільних сукнях.
Гармонійну атмосферу свята доповнять зіркові гості «Міс Принцеса України» 2018: Роман Скорпіон, Оля Цибульська, Алла Івашина, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, хедлайнер конкурсу Ірина Федишин. Незмінний ведучий заходу Діма Коляденко.
Квитки на конкурс можна придбати в касі драмтеатру. Довідки за тел.(0332) 725 460
Подія: Тільки Хіти. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: П'ятниця.. Чудовий вихідний вечір цього тижня.. Бажання розвіятись, поспілкуватись або й відірватись із друзями чи познайомитись із кимось.. Танці.. Хороша атмосфера.. І "Тільки хіти" саме цього вечора: лише найвідоміші пісні всіх часів і народів та різних музичних напрямків.
До зустрічі!
Субота, 3 листопада
Подія: музично-розважальна забава «Меломан»
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Чудова нова забава у Кораблику, яка у попередній серії мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду.
Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас :) Не забудьте захопити друзів!
Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.
Запрошуємо!
Подія: Концерт Pianoбой (Дмитра Шурова)
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Як і всі попередні платівки Дмитра Шурова Take Off став абсолютною музичною несподіванкою для всіх фанів Pianoбой. Десять нових композицій, кожна з яких — пісня-зізнання, відвертий діалог.
Проект Pianoбой сьогодні створює сучасну українську поп-музику світового рівня. Слухачам творчість Дмитра Шурова подобається своєю креативністю та європейським звучанням.
Цей музичний ерудит підкорює віртуозними фортепіанними шедеврами, поєднуючи в своїх концертах витончений драйв рок-н-ролу та атмосферу камерності.
За 7 років сольної кар’єри Дмитро Шуров створив багато відомих хітів, написав музику до вистави «Попелюшка», багатьох фільмів та серіалів, 3D-шоу «Вартові Мрій». У співавторстві з Андрієм Хливнюком та Джамалою Дмитро Шуров створив відому пісню «Злива». З цією композицією музикант отримав дві нагороди Yuna.
Неділя, 4 листопада
Подія: ЛІХТАР: поезія та музика у Кораблику
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Що?
Поетичні читання митців-початківців і трохи музики. Неформальна тусовка непрофесійних, а проте щирих, оригінальних, часом непередбачуваних людей.
Де?
Пивний клуб «Оболонь» (Кораблик) (вул. Коперника, 8-а)
Коли?
Неділя, 4 листопада. 19:00
Автори:
1. Мано Глонті (Харків)
2. Юля Фінковська (Луцьк)
3. Яніна Дияк (Київ)
4. Ско Рик (Львів)
5. Дмитро Журавель (Одеса)
6. Назар Михалевич (Луцьк)
Музична частина: Вікторія Куманська та Марія Дорощук (Луцьк), Степан Горбик (Тернопіль).
Подія: «Прогулянка і загублене танго»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 16:00
Що обіцяють: Волинська обласна філармонія запрошує шанувальників інструментальної музики на концерт, що має назву “Прогулянка і загублене танго” (“Promenade & Lost Tango”). Лучан-меломанів чекає зустріч із тріо у складі відомого скрипаля-віртуоза, лауреата міжнародних конкурсів, заслуженого артиста України Назарія Пилатюка, не менш відомого піаніста й педагога, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, лауреата міжнародних конкурсів імені Миколи Лисенка та Ігнація Яна Падеревського Петра Довганя та знаного гітариста й композитора, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Антона Сопіги. У програмі прозвучать твори Томазо Антоніо Віталі, Фріца Крейслера, Мирослава Скорика, Астора Пʼяццоли, Олександра Виницького, Хуана Антоніо Сімарро, Хоакіна Родріго, Антона Сопіги.
Концерт відбудеться 4 листопада, у неділю, в Палаці культури міста Луцька. Початок о 16.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
2-4 листопада. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Богемна рапсодія
Жанр: драма, біографія, музика
Місце: «Premier City»
Початок: 12:25, 17:00, 19:30, 22:10
Про що фільм?
Вшанування групи Queen, їх музики і їх видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях групи до успіху, завдяки їх культовим пісням і революційному звуку, практично розпад колективу, оскільки спосіб життя Меркьюрі виходить з-під контролю, і їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.
Фільм: Хоробре серце. Змова у королівстві
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 14:10, 17:45
Про що фільм?
У королівстві Металоміі фінансова криза. Через відсутність грошей в казні королю доводиться розпустити армію, і владу в королівстві захоплює шеф поліції. Лицар Рості повинен здійснити мрію свого батька і стати захисником королівства. Разом зі своїми друзями: придворною дамою Бо і Дракошою, на нього чекають веселі, небезпечні і захоплюючі пригоди.
Фільм: Репродукція
Жанр: фантастика, трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30, 19:45
Про що фільм?
Талановитий вчений-біолог втрачає в автокатастрофі свою сім'ю. Одержимий бажанням повернути до життя дружину і дітей, він переступає закони наукової етики і самої природи. Але коли інформація про репродукцію людини доходить до влади, на вченого і відроджених їм близьких починається полювання.
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Хоча у місті на перший вікенд листопада підготували чимало подій, тож можна спробувати десь розвіятися.
Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 2 листопада
Подія: «Міс принцеса України 2018»
Тип заходу: конкурс краси
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: Конкурс краси "Міс принцеса України 2018" - відбудеться цьогоріч 2 листопада у Луцьку. 2 листопада о 19:00 у Волинському драмтеатрі відбудеться дев'ятий національний конкурс краси "Міс принцеса України 2018".
Змагатимуться більше 20-ти учасниць з різних міст України: Харкова, Львова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Івано-Франківська, Луцька та інших. На глядачів чекає справжнє свято – неперевершені виходи вродливих дівчат у футболках, у коктейльних сукнях, гарячий вихід у купальниках, у вечірніх та весільних сукнях.
Гармонійну атмосферу свята доповнять зіркові гості «Міс Принцеса України» 2018: Роман Скорпіон, Оля Цибульська, Алла Івашина, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, хедлайнер конкурсу Ірина Федишин. Незмінний ведучий заходу Діма Коляденко.
Квитки на конкурс можна придбати в касі драмтеатру. Довідки за тел.(0332) 725 460
Подія: Тільки Хіти. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: П'ятниця.. Чудовий вихідний вечір цього тижня.. Бажання розвіятись, поспілкуватись або й відірватись із друзями чи познайомитись із кимось.. Танці.. Хороша атмосфера.. І "Тільки хіти" саме цього вечора: лише найвідоміші пісні всіх часів і народів та різних музичних напрямків.
До зустрічі!
Субота, 3 листопада
Подія: музично-розважальна забава «Меломан»
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Чудова нова забава у Кораблику, яка у попередній серії мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду.
Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас :) Не забудьте захопити друзів!
Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.
Запрошуємо!
Подія: Концерт Pianoбой (Дмитра Шурова)
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Як і всі попередні платівки Дмитра Шурова Take Off став абсолютною музичною несподіванкою для всіх фанів Pianoбой. Десять нових композицій, кожна з яких — пісня-зізнання, відвертий діалог.
Проект Pianoбой сьогодні створює сучасну українську поп-музику світового рівня. Слухачам творчість Дмитра Шурова подобається своєю креативністю та європейським звучанням.
Цей музичний ерудит підкорює віртуозними фортепіанними шедеврами, поєднуючи в своїх концертах витончений драйв рок-н-ролу та атмосферу камерності.
За 7 років сольної кар’єри Дмитро Шуров створив багато відомих хітів, написав музику до вистави «Попелюшка», багатьох фільмів та серіалів, 3D-шоу «Вартові Мрій». У співавторстві з Андрієм Хливнюком та Джамалою Дмитро Шуров створив відому пісню «Злива». З цією композицією музикант отримав дві нагороди Yuna.
Неділя, 4 листопада
Подія: ЛІХТАР: поезія та музика у Кораблику
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Що?
Поетичні читання митців-початківців і трохи музики. Неформальна тусовка непрофесійних, а проте щирих, оригінальних, часом непередбачуваних людей.
Де?
Пивний клуб «Оболонь» (Кораблик) (вул. Коперника, 8-а)
Коли?
Неділя, 4 листопада. 19:00
Автори:
1. Мано Глонті (Харків)
2. Юля Фінковська (Луцьк)
3. Яніна Дияк (Київ)
4. Ско Рик (Львів)
5. Дмитро Журавель (Одеса)
6. Назар Михалевич (Луцьк)
Музична частина: Вікторія Куманська та Марія Дорощук (Луцьк), Степан Горбик (Тернопіль).
Подія: «Прогулянка і загублене танго»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 16:00
Що обіцяють: Волинська обласна філармонія запрошує шанувальників інструментальної музики на концерт, що має назву “Прогулянка і загублене танго” (“Promenade & Lost Tango”). Лучан-меломанів чекає зустріч із тріо у складі відомого скрипаля-віртуоза, лауреата міжнародних конкурсів, заслуженого артиста України Назарія Пилатюка, не менш відомого піаніста й педагога, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, лауреата міжнародних конкурсів імені Миколи Лисенка та Ігнація Яна Падеревського Петра Довганя та знаного гітариста й композитора, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Антона Сопіги. У програмі прозвучать твори Томазо Антоніо Віталі, Фріца Крейслера, Мирослава Скорика, Астора Пʼяццоли, Олександра Виницького, Хуана Антоніо Сімарро, Хоакіна Родріго, Антона Сопіги.
Концерт відбудеться 4 листопада, у неділю, в Палаці культури міста Луцька. Початок о 16.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
2-4 листопада. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Богемна рапсодія
Жанр: драма, біографія, музика
Місце: «Premier City»
Початок: 12:25, 17:00, 19:30, 22:10
Про що фільм?
Вшанування групи Queen, їх музики і їх видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях групи до успіху, завдяки їх культовим пісням і революційному звуку, практично розпад колективу, оскільки спосіб життя Меркьюрі виходить з-під контролю, і їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.
Фільм: Хоробре серце. Змова у королівстві
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 14:10, 17:45
Про що фільм?
У королівстві Металоміі фінансова криза. Через відсутність грошей в казні королю доводиться розпустити армію, і владу в королівстві захоплює шеф поліції. Лицар Рості повинен здійснити мрію свого батька і стати захисником королівства. Разом зі своїми друзями: придворною дамою Бо і Дракошою, на нього чекають веселі, небезпечні і захоплюючі пригоди.
Фільм: Репродукція
Жанр: фантастика, трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30, 19:45
Про що фільм?
Талановитий вчений-біолог втрачає в автокатастрофі свою сім'ю. Одержимий бажанням повернути до життя дружину і дітей, він переступає закони наукової етики і самої природи. Але коли інформація про репродукцію людини доходить до влади, на вченого і відроджених їм близьких починається полювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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