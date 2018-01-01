Куди піти на вихідні у Луцьку: 2-4 листопада

Холод і дощі примушують не виходити з дому? Схоже, таки настала пора теплих пледів, ароматного чаю, глінтвейну та посиденьок перед телевізором…Хоча у місті на перший вікенд листопада підготували чимало подій, тож можна спробувати десь розвіятися.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: конкурс красиМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: Конкурс краси "Міс принцеса України 2018" - відбудеться цьогоріч 2 листопада у Луцьку. 2 листопада о 19:00 у Волинському драмтеатрі відбудеться дев'ятий національний конкурс краси "Міс принцеса України 2018".Змагатимуться більше 20-ти учасниць з різних міст України: Харкова, Львова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Івано-Франківська, Луцька та інших. На глядачів чекає справжнє свято – неперевершені виходи вродливих дівчат у футболках, у коктейльних сукнях, гарячий вихід у купальниках, у вечірніх та весільних сукнях.Гармонійну атмосферу свята доповнять зіркові гості «Міс Принцеса України» 2018: Роман Скорпіон, Оля Цибульська, Алла Івашина, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, хедлайнер конкурсу Ірина Федишин. Незмінний ведучий заходу Діма Коляденко.Квитки на конкурс можна придбати в касі драмтеатру. Довідки за тел.(0332) 725 460Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: П'ятниця.. Чудовий вихідний вечір цього тижня.. Бажання розвіятись, поспілкуватись або й відірватись із друзями чи познайомитись із кимось.. Танці.. Хороша атмосфера.. І "Тільки хіти" саме цього вечора: лише найвідоміші пісні всіх часів і народів та різних музичних напрямків.До зустрічі!Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Чудова нова забава у Кораблику, яка у попередній серії мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду.Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас :) Не забудьте захопити друзів!Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.Запрошуємо!Подія:Тип заходу: концертМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: Як і всі попередні платівки Дмитра Шурова Take Off став абсолютною музичною несподіванкою для всіх фанів Pianoбой. Десять нових композицій, кожна з яких — пісня-зізнання, відвертий діалог.Проект Pianoбой сьогодні створює сучасну українську поп-музику світового рівня. Слухачам творчість Дмитра Шурова подобається своєю креативністю та європейським звучанням.Цей музичний ерудит підкорює віртуозними фортепіанними шедеврами, поєднуючи в своїх концертах витончений драйв рок-н-ролу та атмосферу камерності.За 7 років сольної кар’єри Дмитро Шуров створив багато відомих хітів, написав музику до вистави «Попелюшка», багатьох фільмів та серіалів, 3D-шоу «Вартові Мрій». У співавторстві з Андрієм Хливнюком та Джамалою Дмитро Шуров створив відому пісню «Злива». З цією композицією музикант отримав дві нагороди Yuna.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 19:00Що обіцяють: Що?Поетичні читання митців-початківців і трохи музики. Неформальна тусовка непрофесійних, а проте щирих, оригінальних, часом непередбачуваних людей.Де?Пивний клуб «Оболонь» (Кораблик) (вул. Коперника, 8-а)Коли?Неділя, 4 листопада. 19:00Автори:1. Мано Глонті (Харків)2. Юля Фінковська (Луцьк)3. Яніна Дияк (Київ)4. Ско Рик (Львів)5. Дмитро Журавель (Одеса)6. Назар Михалевич (Луцьк)Музична частина: Вікторія Куманська та Марія Дорощук (Луцьк), Степан Горбик (Тернопіль).Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 16:00Що обіцяють: Волинська обласна філармонія запрошує шанувальників інструментальної музики на концерт, що має назву “Прогулянка і загублене танго” (“Promenade & Lost Tango”). Лучан-меломанів чекає зустріч із тріо у складі відомого скрипаля-віртуоза, лауреата міжнародних конкурсів, заслуженого артиста України Назарія Пилатюка, не менш відомого піаніста й педагога, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, лауреата міжнародних конкурсів імені Миколи Лисенка та Ігнація Яна Падеревського Петра Довганя та знаного гітариста й композитора, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Антона Сопіги. У програмі прозвучать твори Томазо Антоніо Віталі, Фріца Крейслера, Мирослава Скорика, Астора Пʼяццоли, Олександра Виницького, Хуана Антоніо Сімарро, Хоакіна Родріго, Антона Сопіги.Концерт відбудеться 4 листопада, у неділю, в Палаці культури міста Луцька. Початок о 16.00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.Фільм:Жанр: драма, біографія, музикаМісце: «Premier City»Початок: 12:25, 17:00, 19:30, 22:10Про що фільм?Вшанування групи Queen, їх музики і їх видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях групи до успіху, завдяки їх культовим пісням і революційному звуку, практично розпад колективу, оскільки спосіб життя Меркьюрі виходить з-під контролю, і їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.Фільм:Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 14:10, 17:45Про що фільм?У королівстві Металоміі фінансова криза. Через відсутність грошей в казні королю доводиться розпустити армію, і владу в королівстві захоплює шеф поліції. Лицар Рості повинен здійснити мрію свого батька і стати захисником королівства. Разом зі своїми друзями: придворною дамою Бо і Дракошою, на нього чекають веселі, небезпечні і захоплюючі пригоди.Фільм:Жанр: фантастика, трилерМісце: «Premier City»Початок: 10:30, 19:45Про що фільм?Талановитий вчений-біолог втрачає в автокатастрофі свою сім'ю. Одержимий бажанням повернути до життя дружину і дітей, він переступає закони наукової етики і самої природи. Але коли інформація про репродукцію людини доходить до влади, на вченого і відроджених їм близьких починається полювання.