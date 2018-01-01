вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину

Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину
Президент України Петро Порошенко привітав українців з 100-річчям Листопадового чину та утворення Західноукраїнської Народної Республіки.

Про це йдеться у зверненні Президента опублікованому на офіційному сайті.

У ніч на 1 листопада 1918 року українські військові частини на чолі з Дмитром Вітовським без жодного пострілу взяли під контроль найважливіші установи Львова та повітових міст краю.

Ці події стали початком Листопадової національно-демократичної революції в Галичині 1918 року - важливого кроку на шляху до утворення єдиної соборної України.

«Український народе! Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі. Віднині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави», - йшлося у відозві Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року.

Зараз, коли здійснилися віковічні мрії українців жити у власній державі, не втратило актуальності ще одне твердження тієї пам’ятної відозви: «Український Народе! Доля Української Держави в Твоїх руках. Ти станеш як непобідний мур... відіпреш усі ворожі замахи на Українську Державу».

Понад чотири роки ми, як і в часи національно-визвольних змагань початку XX століття, зі зброєю в руках відстоюємо свій державний суверенітет і територіальну цілісність від зазіхань країни-агресора - Російської Федерації.

Свобода і незалежність, здобуті кров’ю і потом мільйонів українців, є священним надбанням кожного громадянина. В ім’я світлої пам’яті наших Героїв маємо боронити і зміцнювати Українську державу.

"Вітаю всіх із річницею Листопадового чину та утворення Західноукраїнської Народної Республіки", - йдеться у звернені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, звернення, 100-річчя Листопадового чину
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину
Сьогодні, 15:16
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:14
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Сьогодні, 14:48
На Волині судили сільського голову за махінації із землею
Сьогодні, 14:43
Схожі новини
Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій
23 жовтень, 13:50
Порошенко привітав волинського Героя з днем народження Порошенко привітав волинського Героя з днем народження
15 жовтень, 18:03
Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му
27 вересень, 20:22
Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка
24 вересень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 2
Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину
Сьогодні, 15:16
 0
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:14
 0
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
 0
Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8