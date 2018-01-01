Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину

Президент Українипривітав українців з 100-річчям Листопадового чину та утворення Західноукраїнської Народної Республіки.Про це йдеться у зверненні Президента опублікованому на офіційному сайті.У ніч на 1 листопада 1918 року українські військові частини на чолі збез жодного пострілу взяли під контроль найважливіші установи Львова та повітових міст краю.Ці події стали початком Листопадової національно-демократичної революції в Галичині 1918 року - важливого кроку на шляху до утворення єдиної соборної України.«Український народе! Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі. Віднині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави», - йшлося у відозві Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року.Зараз, коли здійснилися віковічні мрії українців жити у власній державі, не втратило актуальності ще одне твердження тієї пам’ятної відозви: «Український Народе! Доля Української Держави в Твоїх руках. Ти станеш як непобідний мур... відіпреш усі ворожі замахи на Українську Державу».Понад чотири роки ми, як і в часи національно-визвольних змагань початку XX століття, зі зброєю в руках відстоюємо свій державний суверенітет і територіальну цілісність від зазіхань країни-агресора - Російської Федерації.Свобода і незалежність, здобуті кров’ю і потом мільйонів українців, є священним надбанням кожного громадянина. В ім’я світлої пам’яті наших Героїв маємо боронити і зміцнювати Українську державу."Вітаю всіх із річницею Листопадового чину та утворення Західноукраїнської Народної Республіки", - йдеться у звернені.