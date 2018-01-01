Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 2 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Іваничівський район
1. 10:00 -16:00
с. Риковичі
вул. Леніна 88-135, вул. Центральна 111,115,125
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат (1-ввід), ТНЕУ, перукарня, кафе «Студент», стоматологічний кабінет, нотаріус м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 27-31, 28-34, 33, 35
вул.Кобзаря, 55-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
вул.Шахтарська, 2-4
вул.Св.Володимира, 32-38
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
2. 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. 9:00-17:00
с.Топільне вул.Квітнева
4. 9:00-17:00
с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
5. 9:00-17:00
с.Тристень бригада
Турійський район
1. 09:00-15:30
с.м.т.Луків
2. 09:00-15:30 ФГ «Аміла»- ферма, с.Тагачин
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Іваничівський район
1. 10:00 -16:00
с. Риковичі
вул. Леніна 88-135, вул. Центральна 111,115,125
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат (1-ввід), ТНЕУ, перукарня, кафе «Студент», стоматологічний кабінет, нотаріус м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 27-31, 28-34, 33, 35
вул.Кобзаря, 55-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
вул.Шахтарська, 2-4
вул.Св.Володимира, 32-38
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
2. 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. 9:00-17:00
с.Топільне вул.Квітнева
4. 9:00-17:00
с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
5. 9:00-17:00
с.Тристень бригада
Турійський район
1. 09:00-15:30
с.м.т.Луків
2. 09:00-15:30 ФГ «Аміла»- ферма, с.Тагачин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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