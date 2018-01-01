Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 листопада





Іваничівський район



1. 10:00 -16:00

с. Риковичі

вул. Леніна 88-135, вул. Центральна 111,115,125



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат (1-ввід), ТНЕУ, перукарня, кафе «Студент», стоматологічний кабінет, нотаріус м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 27-31, 28-34, 33, 35

вул.Кобзаря, 55-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11

вул.Шахтарська, 2-4

вул.Св.Володимира, 32-38





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна

2. 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

3. 9:00-17:00

с.Топільне вул.Квітнева

4. 9:00-17:00

с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

5. 9:00-17:00

с.Тристень бригада



Турійський район



1. 09:00-15:30

с.м.т.Луків

2. 09:00-15:30 ФГ «Аміла»- ферма, с.Тагачин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 2 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00 -16:00с. Риковичівул. Леніна 88-135, вул. Центральна 111,115,1251. 09:00-17:00Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат (1-ввід), ТНЕУ, перукарня, кафе «Студент», стоматологічний кабінет, нотаріус м.Нововолинськб-р Шевченка, 27-31, 28-34, 33, 35вул.Кобзаря, 55-63, 64-80вул.Нововолинська, 11вул.Шахтарська, 2-4вул.Св.Володимира, 32-381. 9:00-17:00м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна2. 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. 9:00-17:00с.Топільне вул.Квітнева4. 9:00-17:00с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.5. 9:00-17:00с.Тристень бригада1. 09:00-15:30с.м.т.Луків2. 09:00-15:30 ФГ «Аміла»- ферма, с.Тагачин

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