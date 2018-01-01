У кінотеатрі «Premier City» – три прем'єрні покази*





Фільм «Богемна рапсодія», 16+



Жанр: біографія, музика, драма



Восени 1975 року лідер рок-гурту «Queen» пише пісню, що докорінно змінила і долю самих виконавців, і розвиток музики в цілому. Відеокліп на цю пісню став культовим та задав ритм усій галузі. Саме з цієї пісня почалася шалена популярність гурту «Queen» начолі з його фронтменом Фредді Мерк’юрі (Рамі Малек).



Музична драма «Богемна рапсодія» розповість про 15 років із життя лідера гурту «Queen» Фредді Мерк’юрі. Показані у фільмі події починаються зі створення колективу і закінчуються концертом Live Aid у 1985 році.

Квитки тут:

Фільм «Репродукція», 16+



Жанр: кримінал, містика, наукова фантастика



Головний герой фільму Віл Фостер займається дослідженнями в області нейробіології. Його мета – навчитися відтворювати людей, які загинули. Коли його дружина та діти гинуть в автокатастрофі, він вирішує втілити нарешті усі свої напрацювання в життя. Та це не так просто, адже потрібна для цього лабораторія жорстко контролюється урядовими структурами. Не кажучи вже про те, що його мета суперечить не лише законодавству, а й законам природи.



Квитки тут:



Мультфільм «Хоробре серце. Змова в королівстві», 0+



Жанр: анімація, пригоди, комедія



Події розгортаються у казковому королівстві Металомії. Розпочалася фінансова криза, що призвела до значних змін у житті кожного. Над усіма лицарями королівства, серед яких і головний герой – завзятий Расті – нависла загроза. Новий уряд планує розібрати їх на запчастини. Одного разу Расті вже рятував свою батьківщину. Настала черга для нового подвигу. Цього разу йому належить довести до розуму усі винаходи свого батька, аби потім, за допомогою винайдених ним технологій, врятувати усіх своїх друзів.



Квитки тут:



Ми чекаємо на Вас, щоб разом поринути у кіносвіт у кінотеатрі "Premier City", що у ТРЦ «ПортCity»!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 листопада у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», стартує прем’єрний показ трьох кінострічок. Обирайте, який фільм Вам найбільше подобається та поспішайте у кінотеатр «Premier City»:Фільм «Богемна рапсодія», 16+Жанр: біографія, музика, драмаВосени 1975 року лідер рок-гурту «Queen» пише пісню, що докорінно змінила і долю самих виконавців, і розвиток музики в цілому. Відеокліп на цю пісню став культовим та задав ритм усій галузі. Саме з цієї пісня почалася шалена популярність гурту «Queen» начолі з його фронтменом Фредді Мерк’юрі (Рамі Малек).Музична драма «Богемна рапсодія» розповість про 15 років із життя лідера гурту «Queen» Фредді Мерк’юрі. Показані у фільмі події починаються зі створення колективу і закінчуються концертом Live Aid у 1985 році.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7145-bogemna-rapsodiya/lutsk/premiercity

Фільм «Репродукція», 16+Жанр: кримінал, містика, наукова фантастикаГоловний герой фільму Віл Фостер займається дослідженнями в області нейробіології. Його мета – навчитися відтворювати людей, які загинули. Коли його дружина та діти гинуть в автокатастрофі, він вирішує втілити нарешті усі свої напрацювання в життя. Та це не так просто, адже потрібна для цього лабораторія жорстко контролюється урядовими структурами. Не кажучи вже про те, що його мета суперечить не лише законодавству, а й законам природи.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7303-reproduktsiya/lutsk/premiercity Мультфільм «Хоробре серце. Змова в королівстві», 0+Жанр: анімація, пригоди, комедіяПодії розгортаються у казковому королівстві Металомії. Розпочалася фінансова криза, що призвела до значних змін у житті кожного. Над усіма лицарями королівства, серед яких і головний герой – завзятий Расті – нависла загроза. Новий уряд планує розібрати їх на запчастини. Одного разу Расті вже рятував свою батьківщину. Настала черга для нового подвигу. Цього разу йому належить довести до розуму усі винаходи свого батька, аби потім, за допомогою винайдених ним технологій, врятувати усіх своїх друзів.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7283-horobre-sertse-zmova-u-korolivstvi-ritter-rost-2-das-schrottkomplott/lutsk/premiercity Ми чекаємо на Вас, щоб разом поринути у кіносвіт у кінотеатрі "Premier City", що у ТРЦ «ПортCity»!

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