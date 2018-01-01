У Луцьку на парковці горіло авто: подробиці. ФОТО
Сьогодні, 15:49
На парковці поблизу РЦ "Промінь" загорівся Peugeut.
Водійка Peugeut, керуючи авто, помітила що з нього витікає рідина (на її думку бензин) та почула запах диму, - пише Суспільне Волині.
Про це розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук.
Після цього жінка вийшла з салону разом з пасажирами, автомобіль загорівся. На місці події працюють патрульні.
Фото - патрульної поліції Волині
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Водійка Peugeut, керуючи авто, помітила що з нього витікає рідина (на її думку бензин) та почула запах диму, - пише Суспільне Волині.
Про це розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук.
Після цього жінка вийшла з салону разом з пасажирами, автомобіль загорівся. На місці події працюють патрульні.
Фото - патрульної поліції Волині
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Коментарі 1
Таке буваэ після кулібінів котрі недавно ковиряли авто.
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