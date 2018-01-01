У Луцьку на парковці горіло авто: подробиці. ФОТО





Водійка Peugeut, керуючи авто, помітила що з нього витікає рідина (на її думку бензин) та почула запах диму, - пише



Про це розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук.



Після цього жінка вийшла з салону разом з пасажирами, автомобіль загорівся. На місці події працюють патрульні.



Фото - патрульної поліції Волині





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