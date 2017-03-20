На Рівненщині горів потяг. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53
На Рівненщині на станції Моквин горіла кабіна водія та перший вагон електрички «Рівне-Удрицьк».
Інцидент трапився у четвер, 1 листопада о 13:15, - пише Рівне вечірнє.
Як розповів речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник, пожежу ліквідували за 45 хвилин. Жертв та постраждалих немає.
Більш детальна інформація буде відома згодом.
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Інцидент трапився у четвер, 1 листопада о 13:15, - пише Рівне вечірнє.
Як розповів речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник, пожежу ліквідували за 45 хвилин. Жертв та постраждалих немає.
Більш детальна інформація буде відома згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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