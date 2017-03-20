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На Рівненщині горів потяг. ВІДЕО

На Рівненщині горів потяг. ВІДЕО
На Рівненщині на станції Моквин горіла кабіна водія та перший вагон електрички «Рівне-Удрицьк».

Інцидент трапився у четвер, 1 листопада о 13:15, - пише Рівне вечірнє.

Як розповів речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник, пожежу ліквідували за 45 хвилин. Жертв та постраждалих немає.

Більш детальна інформація буде відома згодом.


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Теги: потяг, пожежа, Рівненщина
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