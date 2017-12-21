На Одещині повісилася 16-річна дівчина
Сьогодні, 16:56
У Саратському районі на Одещині жінка повішеною на власному подвір'ї знайшли неповнолітню дівчину.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає ТСН.
У зашморгу 16-річну дівчину першою побачила сусідка. Жінка і викликала правоохоронців.
«Під час огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи не виявили жодних слідів боротьби чи ознак скоєння будь-якого злочину. Не виявлено й тілесних ушкоджень на тілі загиблої», – повідомили в поліції.
Там також додали, що на місці події знайшли телефон та розпочали слідчі дії за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).
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Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає ТСН.
У зашморгу 16-річну дівчину першою побачила сусідка. Жінка і викликала правоохоронців.
«Під час огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи не виявили жодних слідів боротьби чи ознак скоєння будь-якого злочину. Не виявлено й тілесних ушкоджень на тілі загиблої», – повідомили в поліції.
Там також додали, що на місці події знайшли телефон та розпочали слідчі дії за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).
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