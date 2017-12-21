На Одещині повісилася 16-річна дівчина





Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає



У зашморгу 16-річну дівчину першою побачила сусідка. Жінка і викликала правоохоронців.



«Під час огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи не виявили жодних слідів боротьби чи ознак скоєння будь-якого злочину. Не виявлено й тілесних ушкоджень на тілі загиблої», – повідомили в поліції.



Там також додали, що на місці події знайшли телефон та розпочали слідчі дії за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Саратському районі на Одещині жінка повішеною на власному подвір'ї знайшли неповнолітню дівчину.Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає ТСН У зашморгу 16-річну дівчину першою побачила сусідка. Жінка і викликала правоохоронців.«Під час огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи не виявили жодних слідів боротьби чи ознак скоєння будь-якого злочину. Не виявлено й тілесних ушкоджень на тілі загиблої», – повідомили в поліції.Там також додали, що на місці події знайшли телефон та розпочали слідчі дії за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

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