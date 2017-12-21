вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Одещині повісилася 16-річна дівчина

На Одещині повісилася 16-річна дівчина
У Саратському районі на Одещині жінка повішеною на власному подвір'ї знайшли неповнолітню дівчину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає ТСН.

У зашморгу 16-річну дівчину першою побачила сусідка. Жінка і викликала правоохоронців.

«Під час огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи не виявили жодних слідів боротьби чи ознак скоєння будь-якого злочину. Не виявлено й тілесних ушкоджень на тілі загиблої», – повідомили в поліції.

Там також додали, що на місці події знайшли телефон та розпочали слідчі дії за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одещина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Призначили директора луцької стоматполіклініки
Сьогодні, 17:40
Забрали все: в Бразилії під час експедиції «обчистили» волинського мандрівника
Сьогодні, 17:14
На Одещині повісилася 16-річна дівчина
Сьогодні, 16:56
Луцькі школярі перемогли у всеукраїнському турнірі з економіки. ФОТО*
Сьогодні, 16:50
Фахівці розповіли, які озера Шацького району найбезпечніші
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
На Одещині автомобіль впав у річку: водій загинув. ФОТО На Одещині автомобіль впав у річку: водій загинув. ФОТО
30 вересень, 10:43
На Одещині через необережність померла 11-місячна дитина На Одещині через необережність померла 11-місячна дитина
29 серпень, 09:39
Трагічне 8 Березня: двоє чоловіків до смерті побили жінку Трагічне 8 Березня: двоє чоловіків до смерті побили жінку
09 березень, 13:50
Загадкова смерть на Одещині: в будинку знайшли тіла 3 людей Загадкова смерть на Одещині: в будинку знайшли тіла 3 людей
21 грудень, 2017, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 2
Юна волинянка вразила журі на міжнародному вокальному конкурсі
Сьогодні, 18:20
 0
У селі на Волині в аварії травмувалося двоє людей
Сьогодні, 18:13
 0
У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*
Сьогодні, 18:00
 0
Піднімав Донбас і виховував чужого сина: історія сліпого луцького безхатька
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8