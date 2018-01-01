Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО

На Волині затримали начальника лабораторії органу сертифікації в момент отримання неправомірної вигоди.Про це повідомили у прес-службі Волинської області.Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області, заоперативного супроводу Управління Служби безпеки України в областіспільно з працівниками слідчого управління Головного управлінняНаціональної поліції в області 1 листопада, в момент одержання неправомірної вигоди в сумі 16 тис. грн. затримали начальника лабораторії одного з господарських товариств, яке є органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання.У таку суму посадовець товариства оцінив видачу сертифікатавідповідності транспортного засобу, ввезеного з-за кордону.Проводяться невідкладні слідчі дії.Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру увимаганні й одержанні неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги (кримінальне правопорушення, передбачене ч 4 ст. 368-4 КК України).