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Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО

Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО
На Волині затримали начальника лабораторії органу сертифікації в момент отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у прес-службі Волинської області.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області, за
оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в області
спільно з працівниками слідчого управління Головного управління
Національної поліції в області 1 листопада, в момент одержання неправомірної вигоди в сумі 16 тис. грн. затримали начальника лабораторії одного з господарських товариств, яке є органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання.

У таку суму посадовець товариства оцінив видачу сертифіката
відповідності транспортного засобу, ввезеного з-за кордону.
Проводяться невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у
вимаганні й одержанні неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги (кримінальне правопорушення, передбачене ч 4 ст. 368-4 КК України).
Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО
Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО
Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО
Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО
Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь
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Коментарі 1
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Пожурять ,накладуть штраф на цього гандона шттопаного і все забудеться -це є Украінська дійсність .
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