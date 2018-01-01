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Де на Волині від сьогодні не можна ловити рибу

Де на Волині від сьогодні не можна ловити рибу
З першого листопада і до закінчення зимового періоду заборонено промисловий, любительський і спортивний вилов риби на зимувальних ямах у водоймах області.

Про це повідомили у прес-службі Держрибагентства.

Детальніше із переліком основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період можна ознайомитись за посиланням.

Зимувальна яма - місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. Зазвичай, на ямах зосереджуються риби одного виду, що забезпечує найкращі умови зимівлі. В проточних водоймах зимувальні ями знаходяться у найбільш глибоких місцях з уповільненою течією.

В озерах і водосховищах вони розташовуються у зоні впадання річок, в місцях виходу підводних джерел.

Рибалкам-любителям слід пам’ятати, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому, рибалити можна зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку.

За недотримання вищевказаних норм передбачена адмінвідповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510 грн., сома — 425 грн., щуки — 340 грн., сазана (коропа) — 306 грн., білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн., білизни (жереха) — 255 грн., ляща — 170 грн., лина — 119 грн., плітки — 85 грн., краснопірки — 68 грн., карася – 17 грн. тощо.

"У відомстві функціонує цілодобова телефонна «гаряча лінія» (067) 360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - просимо повідомити Волинський рибоохоронний патруль за вказаним номером телефону", - йдеться у повідомленні.

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Теги: риба, кримінал
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