Де на Волині від сьогодні не можна ловити рибу
Сьогодні, 16:16
З першого листопада і до закінчення зимового періоду заборонено промисловий, любительський і спортивний вилов риби на зимувальних ямах у водоймах області.
Про це повідомили у прес-службі Держрибагентства.
Детальніше із переліком основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період можна ознайомитись за посиланням.
Зимувальна яма - місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. Зазвичай, на ямах зосереджуються риби одного виду, що забезпечує найкращі умови зимівлі. В проточних водоймах зимувальні ями знаходяться у найбільш глибоких місцях з уповільненою течією.
В озерах і водосховищах вони розташовуються у зоні впадання річок, в місцях виходу підводних джерел.
Рибалкам-любителям слід пам’ятати, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому, рибалити можна зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку.
За недотримання вищевказаних норм передбачена адмінвідповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510 грн., сома — 425 грн., щуки — 340 грн., сазана (коропа) — 306 грн., білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн., білизни (жереха) — 255 грн., ляща — 170 грн., лина — 119 грн., плітки — 85 грн., краснопірки — 68 грн., карася – 17 грн. тощо.
"У відомстві функціонує цілодобова телефонна «гаряча лінія» (067) 360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - просимо повідомити Волинський рибоохоронний патруль за вказаним номером телефону", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Держрибагентства.
Детальніше із переліком основних місць зимівлі водних біоресурсів в осінньо-зимовий період можна ознайомитись за посиланням.
Зимувальна яма - місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. Зазвичай, на ямах зосереджуються риби одного виду, що забезпечує найкращі умови зимівлі. В проточних водоймах зимувальні ями знаходяться у найбільш глибоких місцях з уповільненою течією.
В озерах і водосховищах вони розташовуються у зоні впадання річок, в місцях виходу підводних джерел.
Рибалкам-любителям слід пам’ятати, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому, рибалити можна зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку.
За недотримання вищевказаних норм передбачена адмінвідповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510 грн., сома — 425 грн., щуки — 340 грн., сазана (коропа) — 306 грн., білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн., білизни (жереха) — 255 грн., ляща — 170 грн., лина — 119 грн., плітки — 85 грн., краснопірки — 68 грн., карася – 17 грн. тощо.
"У відомстві функціонує цілодобова телефонна «гаряча лінія» (067) 360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - просимо повідомити Волинський рибоохоронний патруль за вказаним номером телефону", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фахівці розповіли, які озера Шацького району найбезпечніші
Сьогодні, 16:33
Де на Волині від сьогодні не можна ловити рибу
Сьогодні, 16:16
Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 16:01
На Рівненщині горів потяг. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53