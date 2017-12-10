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Фахівці розповіли, які озера Шацького району найбезпечніші

Фахівці розповіли, які озера Шацького району найбезпечніші
Фахівці перевірили якість води озер Шацького району.

Про інформує прес-служба Шацького національного природного парку.

Так, за результатами аналізів, майже у всіх водоймах виявили підвищене значення показника хімічного споживання кисню (головний показник, що характеризує ступінь і динаміку самоочищення вод).

Виняток становлять озера Пулемецьке, Пісочне та Кримно.

За висновками експертів ймовірною причиною цього явища слід вважати особливості перебігу гідрохімічних і біохімічних процесів у водах озер в поточному році, обумовлених кліматичними чинниками, зокрема, високими температурними показниками, малою кількістю опадів в теплий період року та слабо-вітряну або штильову погоду.

Також в частині озер встановлено підвищені вмісти заліза загального, які мають природнє походження і є особливістю гідрохімічного режиму даних водойм. Інших значних відхилень в хімічному складі води не спостерігається.

Варто відзначити, що найчастіше проби води беруть в період відпочинкового сезону. Аналіз стану водних об'єктів за їхніми гідрохімічними показниками за роки спостережень показує, що вони мають задовільний гідрохімічний стан.

За рівнем води в озері Світязь, температурним режимом і кількістю опадів науковці стежать протягом останніх 33 років.

Рівень води в озері Світязь змінюється залежно від пори року і кількості опадів. За останні 33 роки спостерігають тенденцію до зменшення рівня води в озері, але переважно лише у літній період в середньому на 10-15 см, в той час як кількість опадів у 2018 році зменшилася в середньому на 20-40 мм кожного місяця (крім липня та квітня).

В цьому році спостерігали також тенденцію підвищення температури води в озері Світязь в середньому на 2 º кожного місяця. Пік температурного режиму води був зафіксований у серпні і сягав майже 21 º.

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Теги: Світязь, фахівці, вода, перевірка
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