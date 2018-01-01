Луцькі школярі перемогли у всеукраїнському турнірі з економіки. ФОТО*
Сьогодні, 16:50
Учні луцької гімназії №21 перемогли на XІV Всеукраїнському турнірі юних економістів.
Фінал змагань відбувся у четвер, 1 листопада, у луцькому НВК №9, - пише Перший.
Загалом у турнірі взяло участь 16 команд з різних областей. Змагання тривали три дні і у фіналі залишились чотири команди – по одній з Луцька та Івано-Франківська та дві з Харкова.
«У фіналі залишились найкращі школи, ліцеї і гімназії, які мають поглиблене вивчення економіки», - каже завідувачка кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету Наталія Вавдіюк.
Школярі розповідали про антикризову діяльність підприємств, роботу комерційних банків в Україні та аналізували розвиток економіки незалежної України.
У підсумку перемогла команда луцької гімназії №21 «Vista». Луцькі школярі вже не вперше посідають перше місце на цих змаганнях.
Підтримали захід Будівельна компанія «Інвестор», Північно-Західне регіональне управління ПриватБанку, а також два місцеві виші – Луцький національний технічний університет та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Переможці отримали подарунки від спонсорів.
Директор будівельної компанії «Інвестор» та член журі турніру Андрій Разумовський каже, що усі учасники – розумні та наполегливі.
«Звичайно, у свої 15 років вони ще не можуть досконало розуміти економічні процеси, вони більше у теоретичних знаннях змагались. Але учні дуже гарно аргументують свої тези. Молодь дуже перспективна, амбітна та наполеглива», - зауважив підприємець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фінал змагань відбувся у четвер, 1 листопада, у луцькому НВК №9, - пише Перший.
Загалом у турнірі взяло участь 16 команд з різних областей. Змагання тривали три дні і у фіналі залишились чотири команди – по одній з Луцька та Івано-Франківська та дві з Харкова.
«У фіналі залишились найкращі школи, ліцеї і гімназії, які мають поглиблене вивчення економіки», - каже завідувачка кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету Наталія Вавдіюк.
Школярі розповідали про антикризову діяльність підприємств, роботу комерційних банків в Україні та аналізували розвиток економіки незалежної України.
У підсумку перемогла команда луцької гімназії №21 «Vista». Луцькі школярі вже не вперше посідають перше місце на цих змаганнях.
Підтримали захід Будівельна компанія «Інвестор», Північно-Західне регіональне управління ПриватБанку, а також два місцеві виші – Луцький національний технічний університет та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Переможці отримали подарунки від спонсорів.
Директор будівельної компанії «Інвестор» та член журі турніру Андрій Разумовський каже, що усі учасники – розумні та наполегливі.
«Звичайно, у свої 15 років вони ще не можуть досконало розуміти економічні процеси, вони більше у теоретичних знаннях змагались. Але учні дуже гарно аргументують свої тези. Молодь дуже перспективна, амбітна та наполеглива», - зауважив підприємець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Одещині повісилася 16-річна дівчина
Сьогодні, 16:56
Луцькі школярі перемогли у всеукраїнському турнірі з економіки. ФОТО*
Сьогодні, 16:50
Фахівці розповіли, які озера Шацького району найбезпечніші
Сьогодні, 16:33
Де на Волині від сьогодні не можна ловити рибу
Сьогодні, 16:16
Волинського посадовця викрили на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 16:01