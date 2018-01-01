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Луцькі школярі перемогли у всеукраїнському турнірі з економіки. ФОТО*

Луцькі школярі перемогли у всеукраїнському турнірі з економіки. ФОТО*
Учні луцької гімназії №21 перемогли на XІV Всеукраїнському турнірі юних економістів.

Фінал змагань відбувся у четвер, 1 листопада, у луцькому НВК №9, - пише Перший.

Загалом у турнірі взяло участь 16 команд з різних областей. Змагання тривали три дні і у фіналі залишились чотири команди – по одній з Луцька та Івано-Франківська та дві з Харкова.

«У фіналі залишились найкращі школи, ліцеї і гімназії, які мають поглиблене вивчення економіки», - каже завідувачка кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету Наталія Вавдіюк.

Школярі розповідали про антикризову діяльність підприємств, роботу комерційних банків в Україні та аналізували розвиток економіки незалежної України.

У підсумку перемогла команда луцької гімназії №21 «Vista». Луцькі школярі вже не вперше посідають перше місце на цих змаганнях.

Підтримали захід Будівельна компанія «Інвестор», Північно-Західне регіональне управління ПриватБанку, а також два місцеві виші – Луцький національний технічний університет та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Переможці отримали подарунки від спонсорів.

Директор будівельної компанії «Інвестор» та член журі турніру Андрій Разумовський каже, що усі учасники – розумні та наполегливі.

«Звичайно, у свої 15 років вони ще не можуть досконало розуміти економічні процеси, вони більше у теоретичних знаннях змагались. Але учні дуже гарно аргументують свої тези. Молодь дуже перспективна, амбітна та наполеглива», - зауважив підприємець.

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Теги: освіта, діти, турнір
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