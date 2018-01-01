Волинянам пропонують особливі умови кредитування автомобілів Skoda і Mitsubishi*

Автомобіль у сучасному динамічному світі - вже не розкіш, а необхідність.Для того, щоб зробити покупку власного транспорту ще доступнішою, на Волині діє регіональна партнерська програма ПриватБанку та автосалонів Skoda й Mitsubishi.Програма передбачає кредитування автомобілів на термін до 7 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень із мінімальним початковим внеском 10 %. А за умови сплати першого внеску від 25% довідки про доходи не потрібно.ПриватБанк спільно з автосалонами Skoda й Mitsubishi пропонують особливі відсоткові ставки - від 0,01 % до 14,8 % річних, залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Відсоткова ставка - фіксована на увесь період договору. Важливо, що кредит можна погасити достроково без будь-яких додаткових комісій.“ПриватБанк пропонує рекордно низьку відсоткову ставку - від 0,01 % та зручне і швидке оформлення. Кредитне рішення ухвалюється за 2 хвилини, після чого банк займається оформленням документів”, - пояснив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).