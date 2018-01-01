Волинянам пропонують особливі умови кредитування автомобілів Skoda і Mitsubishi*
Сьогодні, 18:31
Автомобіль у сучасному динамічному світі - вже не розкіш, а необхідність.
Для того, щоб зробити покупку власного транспорту ще доступнішою, на Волині діє регіональна партнерська програма ПриватБанку та автосалонів Skoda й Mitsubishi.
Програма передбачає кредитування автомобілів на термін до 7 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень із мінімальним початковим внеском 10 %. А за умови сплати першого внеску від 25% довідки про доходи не потрібно.
ПриватБанк спільно з автосалонами Skoda й Mitsubishi пропонують особливі відсоткові ставки - від 0,01 % до 14,8 % річних, залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Відсоткова ставка - фіксована на увесь період договору. Важливо, що кредит можна погасити достроково без будь-яких додаткових комісій.
“ПриватБанк пропонує рекордно низьку відсоткову ставку - від 0,01 % та зручне і швидке оформлення. Кредитне рішення ухвалюється за 2 хвилини, після чого банк займається оформленням документів”, - пояснив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).
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Для того, щоб зробити покупку власного транспорту ще доступнішою, на Волині діє регіональна партнерська програма ПриватБанку та автосалонів Skoda й Mitsubishi.
Програма передбачає кредитування автомобілів на термін до 7 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень із мінімальним початковим внеском 10 %. А за умови сплати першого внеску від 25% довідки про доходи не потрібно.
ПриватБанк спільно з автосалонами Skoda й Mitsubishi пропонують особливі відсоткові ставки - від 0,01 % до 14,8 % річних, залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Відсоткова ставка - фіксована на увесь період договору. Важливо, що кредит можна погасити достроково без будь-яких додаткових комісій.
“ПриватБанк пропонує рекордно низьку відсоткову ставку - від 0,01 % та зручне і швидке оформлення. Кредитне рішення ухвалюється за 2 хвилини, після чого банк займається оформленням документів”, - пояснив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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