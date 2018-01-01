Забрали все: в Бразилії під час експедиції «обчистили» волинського мандрівника

Віктору-Миколі Гаврилюку з Волині, якого обікрали під час експедиції в Бразилії.



Про це на своїй сторінці у Андрій Мочурад.



Зазначається, що вкрали все спорядження та документи у Віктора-Миколи Гаврилюка, який зараз у Бразилії та мандрує до Антарктиди.



"Ми з ним від весни запланували зйомки фільму про Антарктиду та написання книги у стилі тревел-лог. У серпні взяли квитки. Він вже 2000 км. мандрує по Бразилії, я маю доєднатись до нього в Аргентині в січні 2019 року", - розповів його друг.



Зазначається, що у нього викрали документи, тому необхідно терміново допомогти у їх відновленні.



У Миколи залишився телефон та трохи більше 600 гривень на картці, але немає документів.



Вкрали наплічник та все спорядження і техніку, навіть пластового капелюха, з яким той мандрував.



"Зараз буде дуже корисним, якщо маєте контакти бразилійців чи українців, що живуть неподалік міста Posse, щоб оперативно відновити документи, що посвідчують особу. Для повернення в Україну, якщо це буде потрібно для відновлення документів, у нього немає коштів, ми взагалі брали квитки лише в одну сторону, решту мали знайти потім"



Інформація для благодійників:



Реквізити картки Миколи: monobank 5375414103041454, або моя картка ПриватБанк (Андрій Мочурад) 5168742220919967.



Довідка:

Віктор-Микола Гаврилюк - учасник АТО, воював у складі батальйону "Гарпун", в минулому очільник Волинського Пласту, випускник Української Академії Лідерства.



На фото внизу все, що в нього залишилось зі спорядження.



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