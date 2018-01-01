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Забрали все: в Бразилії під час експедиції «обчистили» волинського мандрівника

Забрали все: в Бразилії під час експедиції «обчистили» волинського мандрівника
Небайдужих людей просять допомогти атовцю-мадрівнику Віктору-Миколі Гаврилюку з Волині, якого обікрали під час експедиції в Бразилії.

Про це на своїй сторінці у facebook написав його побратим Андрій Мочурад.

Зазначається, що вкрали все спорядження та документи у Віктора-Миколи Гаврилюка, який зараз у Бразилії та мандрує до Антарктиди.

"Ми з ним від весни запланували зйомки фільму про Антарктиду та написання книги у стилі тревел-лог. У серпні взяли квитки. Він вже 2000 км. мандрує по Бразилії, я маю доєднатись до нього в Аргентині в січні 2019 року", - розповів його друг.

Зазначається, що у нього викрали документи, тому необхідно терміново допомогти у їх відновленні.

У Миколи залишився телефон та трохи більше 600 гривень на картці, але немає документів.

Вкрали наплічник та все спорядження і техніку, навіть пластового капелюха, з яким той мандрував.

"Зараз буде дуже корисним, якщо маєте контакти бразилійців чи українців, що живуть неподалік міста Posse, щоб оперативно відновити документи, що посвідчують особу. Для повернення в Україну, якщо це буде потрібно для відновлення документів, у нього немає коштів, ми взагалі брали квитки лише в одну сторону, решту мали знайти потім"

Інформація для благодійників:

Реквізити картки Миколи: monobank 5375414103041454, або моя картка ПриватБанк (Андрій Мочурад) 5168742220919967.

Довідка:
Віктор-Микола Гаврилюк - учасник АТО, воював у складі батальйону "Гарпун", в минулому очільник Волинського Пласту, випускник Української Академії Лідерства.

На фото внизу все, що в нього залишилось зі спорядження.
Забрали все: в Бразилії під час експедиції «обчистили» волинського мандрівника

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Теги: Віктор-Микола Гаврилюк, мандрівка, подорож, допомога
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Коментарі 1
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Не треба бути роззявою. В таких країнах не можна розслаблятись. Співчуваю.
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