«Богемна рапсодія» у кінотеатрі Multiplex*



Вікове обмеження: 16+

Вшанування групи Queen, їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як життя Меркьюрі виходить з-під контролю, що майже призводить до розпаду колективу, та про їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики. Фільм «Богемна рапсодія»Вікове обмеження: 16+Вшанування групи Queen, їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як життя Меркьюрі виходить з-під контролю, що майже призводить до розпаду колективу, та про їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.

">https://www.youtube.com/watch?v=X3HuBh3NaIcФільм «Репродукція»Вікове обмеження : 16+Вчений-біолог в автокатастрофі втрачає усю сім'ю. Тепер він одержимий бажанням повернути коханих і його не зупинять ані закони держави, ані наукова етика, і навіть сама природа.