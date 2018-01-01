«Богемна рапсодія» у кінотеатрі Multiplex*
Сьогодні, 20:59
Фільм «Богемна рапсодія»">https://www.youtube.com/watch?v=X3HuBh3NaIc
Вікове обмеження: 16+
Вшанування групи Queen, їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як життя Меркьюрі виходить з-під контролю, що майже призводить до розпаду колективу, та про їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.
Вікове обмеження: 16+
Вшанування групи Queen, їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як життя Меркьюрі виходить з-під контролю, що майже призводить до розпаду колективу, та про їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.
https://multiplex.ua/ua/movie/351558
Фільм «Репродукція»
Вікове обмеження : 16+
Вчений-біолог в автокатастрофі втрачає усю сім'ю. Тепер він одержимий бажанням повернути коханих і його не зупинять ані закони держави, ані наукова етика, і навіть сама природа.
https://multiplex.ua/ua/movie/351247
Фільм «Хоробре серце. Змова в королівстві»
Вікове обмеження: 0+ (загальна аудиторія, без вікових обмежень)
Порожня казна королівства Металломії змушує короля розпустити армію, а тим часом глава поліції захоплює трон. Не бажаючи бачити, як руйнується королівство під царюванням нового короля, Рості та його друзі вирішують врятувати рідну Металломію. https://www.youtube.com/watch?v=PW0pPwq5Ukc
https://multiplex.ua/ua/movie/351884
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