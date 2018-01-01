вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Богемна рапсодія» у кінотеатрі Multiplex*

«Богемна рапсодія» у кінотеатрі Multiplex*
Фільм «Богемна рапсодія»
Вікове обмеження: 16+
Вшанування групи Queen, їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як життя Меркьюрі виходить з-під контролю, що майже призводить до розпаду колективу, та про їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.
">https://www.youtube.com/watch?v=X3HuBh3NaIc
https://multiplex.ua/ua/movie/351558

Фільм «Репродукція»
Вікове обмеження : 16+
Вчений-біолог в автокатастрофі втрачає усю сім'ю. Тепер він одержимий бажанням повернути коханих і його не зупинять ані закони держави, ані наукова етика, і навіть сама природа.
">https://www.youtube.com/watch?v=kQFukjFZv9M
https://multiplex.ua/ua/movie/351247

Фільм «Хоробре серце. Змова в королівстві»
Вікове обмеження: 0+ (загальна аудиторія, без вікових обмежень)
Порожня казна королівства Металломії змушує короля розпустити армію, а тим часом глава поліції захоплює трон. Не бажаючи бачити, як руйнується королівство під царюванням нового короля, Рості та його друзі вирішують врятувати рідну Металломію. https://www.youtube.com/watch?v=PW0pPwq5Ukc
https://multiplex.ua/ua/movie/351884

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, розваги, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
«Богемна рапсодія» у кінотеатрі Multiplex*
Сьогодні, 20:59
Яковлев став головою Луцької РДА
Сьогодні, 20:31
У Луцьку презентували книгу «Зграя». ФОТО
Сьогодні, 20:20
Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
У «Промені» відбудеться турнір Beyblade* У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*
Сьогодні, 18:00
Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью* Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью*
30 жовтень, 18:04
Дитячі розваги на Halloween у «Смугастому носорозі»* Дитячі розваги на Halloween у «Смугастому носорозі»*
29 жовтень, 12:56
Лучан кличуть на «Новорічний кекс»* Лучан кличуть на «Новорічний кекс»*
25 жовтень, 18:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 2
Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
«Богемна рапсодія» у кінотеатрі Multiplex*
Сьогодні, 20:59
 0
Яковлев став головою Луцької РДА
Сьогодні, 20:31
 0
У Луцьку презентували книгу «Зграя». ФОТО
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8