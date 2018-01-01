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Призначили директора луцької стоматполіклініки

Призначили директора луцької стоматполіклініки
Директором КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» стала Черниш Світлана Іванівна, яка з 2011 року була завідувачкою терапевтичним відділенням №3 у цьому закладі.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Нового директора стоматологічної поліклініки привітав начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук. “Серед стоматологі – дуже велика конкуренція. У Світлани Іванівни є свої бачення щодо вирішення проблем. Вона докладе всіх зусиль, аби заклад розвивався та забезпечував належні надходження в бюджет міста”,- додав він.

«Користуючись нагодою, я хочу подякувати трудовому колективу,і пообіцяти, що я забезпечу стабільний розвиток нашого підприємства, тому що я знаю, як це зробити. Ми робимо спільну справу і маємо гарну матеріально-технічну базу. У нас все вдасться» - наголосила Світлана Черниш.



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Теги: директор, Луцьк, стоматологічна поліклініка
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