Призначили директора луцької стоматполіклініки

Директором КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» стала Черниш Світлана Іванівна, яка з 2011 року була завідувачкою терапевтичним відділенням №3 у цьому закладі.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Нового директора стоматологічної поліклініки привітав начальник управління охорони здоров’я. “Серед стоматологі – дуже велика конкуренція. У Світлани Іванівни є свої бачення щодо вирішення проблем. Вона докладе всіх зусиль, аби заклад розвивався та забезпечував належні надходження в бюджет міста”,- додав він.«Користуючись нагодою, я хочу подякувати трудовому колективу,і пообіцяти, що я забезпечу стабільний розвиток нашого підприємства, тому що я знаю, як це зробити. Ми робимо спільну справу і маємо гарну матеріально-технічну базу. У нас все вдасться» - наголосила Світлана Черниш.