У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*
Сьогодні, 18:00
«Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі розважального центру «Промінь» відбудеться неймовірна подія осені.
Перший відкритий турнір BEYBLADE – крутої іграшки, що встигла підкорити серця по всьому світу. Це історія пристрасних бійців, що прямують за мріями аж до вершин.
«Смугастий носоріг» любить тішити своїх гостей, тому і вирішив організувати масштабний турнір, що відбудеться 30 листопада о 15:00. Долучитися можуть діти віком від 6 до 12 років.
Турнір складатиметься з відбіркових етапів, протягом яких буде вибрано найсильніших учасників, що пройдуть до фіналу. Переможці отримають цінні призи – нові набори Hasbro Beyblade.
Щоб стати учасником турніру, необхідно:
1) Купити квиток учасника (вартість 60 грн.) на касі Дитячого комплексу «Смугастий носоріг» до 20 листопада та зареєструватися;
2) Прийти в РЦ «Промінь» з гарним настроєм та бажанням перемогти;
3) Підтвердити реєстрацію з 15:00 до 16:00, отримати інструкцію та картку учасника;
4) Перемогти та отримати неймовірний подарунок.
Поспішай, кількість місць обмежена!
Довідка: +380 (66) 755 07 57.
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Перший відкритий турнір BEYBLADE – крутої іграшки, що встигла підкорити серця по всьому світу. Це історія пристрасних бійців, що прямують за мріями аж до вершин.
«Смугастий носоріг» любить тішити своїх гостей, тому і вирішив організувати масштабний турнір, що відбудеться 30 листопада о 15:00. Долучитися можуть діти віком від 6 до 12 років.
Турнір складатиметься з відбіркових етапів, протягом яких буде вибрано найсильніших учасників, що пройдуть до фіналу. Переможці отримають цінні призи – нові набори Hasbro Beyblade.
Щоб стати учасником турніру, необхідно:
1) Купити квиток учасника (вартість 60 грн.) на касі Дитячого комплексу «Смугастий носоріг» до 20 листопада та зареєструватися;
2) Прийти в РЦ «Промінь» з гарним настроєм та бажанням перемогти;
3) Підтвердити реєстрацію з 15:00 до 16:00, отримати інструкцію та картку учасника;
4) Перемогти та отримати неймовірний подарунок.
Поспішай, кількість місць обмежена!
Довідка: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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