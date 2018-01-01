Юна волинянка вразила журі на міжнародному вокальному конкурсі





Днями у Києві відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини мистецтв», - повідомили у Ківерцвській РДА.



За звання кращих змагалися майже 1000 учасників з позашкільних навчальних закладів України, зокрема: з Чернівецької, Донецької, Сумської, Кіровоградської, Херсонської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Львівської областей.



"Ківерцівський районний центр дитячої та юнацької творчості представляла солістка вокального ансамблю «Співаночка» (керівник Тетяна Людвік) Ангеліна Євницька. Своїм виступом дівчина продемонструвала високий рівень вокальної майстерності та вразила професійне журі. Приємно зазначити, що вокалістка виборола почесне ІІ місце та нагороджена дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. Щиро вітаємо Ангеліну та її талановитого педагога, бажаємо і надалі нових перемог та подальших творчих злетів", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерчанка виборола ІІ місце на вокальному конкурсі у Києві.Днями у Києві відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини мистецтв», - повідомили у Ківерцвській РДА.За звання кращих змагалися майже 1000 учасників з позашкільних навчальних закладів України, зокрема: з Чернівецької, Донецької, Сумської, Кіровоградської, Херсонської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Львівської областей."Ківерцівський районний центр дитячої та юнацької творчості представляла солістка вокального ансамблю «Співаночка» (керівник Тетяна Людвік). Своїм виступом дівчина продемонструвала високий рівень вокальної майстерності та вразила професійне журі. Приємно зазначити, що вокалістка виборола почесне ІІ місце та нагороджена дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. Щиро вітаємо Ангеліну та її талановитого педагога, бажаємо і надалі нових перемог та подальших творчих злетів", - йдеться у повідомленні.

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