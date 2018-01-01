У Луцьку квіткар вкрав плити з «алеї троянд». ФОТО
Сьогодні, 19:39
У Луцьку виявили чоловіка, який вкрав бетонні плити з «алеї троянд».
Чоловіка, який викрав плити зі скверу троянд, що на проспекті Волі, виявив інспектор департаменту муніципальної варти Луцька, - повідомили цу прес-службі луцьких муніципалів.
Нині там тривають ремонтні роботи з облаштування благоустрою, то ж порушник скористався нагодою та вирішив «взяти» там бруківку, щоб облаштувати з неї сходи до свого квіткового магазину, що розміщений поблизу філармонії.
Окрім того, він здійснив правопорушення, самовільно проводячи земляні роботи, за що був покараний адміністративним протокол за ст. 152 КУпАП.
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Чоловіка, який викрав плити зі скверу троянд, що на проспекті Волі, виявив інспектор департаменту муніципальної варти Луцька, - повідомили цу прес-службі луцьких муніципалів.
Нині там тривають ремонтні роботи з облаштування благоустрою, то ж порушник скористався нагодою та вирішив «взяти» там бруківку, щоб облаштувати з неї сходи до свого квіткового магазину, що розміщений поблизу філармонії.
Окрім того, він здійснив правопорушення, самовільно проводячи земляні роботи, за що був покараний адміністративним протокол за ст. 152 КУпАП.
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