У Луцьку квіткар вкрав плити з «алеї троянд». ФОТО

У Луцьку виявили чоловіка, який вкрав бетонні плити з «алеї троянд».Чоловіка, який викрав плити зі скверу троянд, що на проспекті Волі, виявив інспектор департаменту муніципальної варти Луцька, - повідомили цу прес-службі луцьких муніципалів.Нині там тривають ремонтні роботи з облаштування благоустрою, то ж порушник скористався нагодою та вирішив «взяти» там бруківку, щоб облаштувати з неї сходи до свого квіткового магазину, що розміщений поблизу філармонії.Окрім того, він здійснив правопорушення, самовільно проводячи земляні роботи, за що був покараний адміністративним протокол за ст. 152 КУпАП.