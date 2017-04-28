Оковита з того світу: у Луцьку торгували спиртним у магазині траурних вінків. ФОТО

У Луцьку в похоронному магазині торгували сурогатом.На ринку «Лучеськ» в контейнері, що займається наданням ритуальних послуг, інспектори департаменту муніципальної варти виявили та вилучили майже 10 літрів алкоголю сумнівної якості, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів."Рідина прозорого кольору з різким запахом спирту заздалегідь була розлита в півлітрові пластикові та скляні пляшки та готувалась для продажу", - йдеться у повідомленні.Власник сурогату ховав його серед вінків та штучних квітів.На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 152 КУпАП, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.