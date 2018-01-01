Яковлев став головою Луцької РДА

Тараса Яковлева головою Луцької районної державної адміністрації.



Про це Петра Порошенка від 1 листопада 2018 року.



"Призначити Яковлева Тараса Володимировича головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області з 5 листопада 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.



Нагадаємо, що сам Яковлев уже був готовий до

Його попередника Ігоря Ярмольського Петро Порошенко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент призначивголовою Луцької районної державної адміністрації.Про це йдеться у розпорядженні Президента Українивід 1 листопада 2018 року."Призначити Яковлева Тараса Володимировича головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області з 5 листопада 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.Нагадаємо, що сам Яковлев уже був готовий до ймовірного призначення.Його попередникаПетро Порошенко звільнив у кінці серпня.

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