Яковлев став головою Луцької РДА
Сьогодні, 20:31
Президент призначив Тараса Яковлева головою Луцької районної державної адміністрації.
Про це йдеться у розпорядженні Президента України Петра Порошенка від 1 листопада 2018 року.
"Призначити Яковлева Тараса Володимировича головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області з 5 листопада 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.
Нагадаємо, що сам Яковлев уже був готовий до ймовірного призначення.
Його попередника Ігоря Ярмольського Петро Порошенко звільнив у кінці серпня.
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Про це йдеться у розпорядженні Президента України Петра Порошенка від 1 листопада 2018 року.
"Призначити Яковлева Тараса Володимировича головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області з 5 листопада 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.
Нагадаємо, що сам Яковлев уже був готовий до ймовірного призначення.
Його попередника Ігоря Ярмольського Петро Порошенко звільнив у кінці серпня.
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Коментарі 2
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