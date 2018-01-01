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Яковлев став головою Луцької РДА

Яковлев став головою Луцької РДА
Президент призначив Тараса Яковлева головою Луцької районної державної адміністрації.

Про це йдеться у розпорядженні Президента України Петра Порошенка від 1 листопада 2018 року.

"Призначити Яковлева Тараса Володимировича головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області з 5 листопада 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що сам Яковлев уже був готовий до ймовірного призначення.
Його попередника Ігоря Ярмольського Петро Порошенко звільнив у кінці серпня.

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Теги: Тарас Яковлев, голова РДА
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Коментарі 2
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І щуку вкинули у річку.
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Злодію хорошу посаду
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